Зеленський підписав документи, спрямовані на "очищення" України від прихильників росії: подробиці

Україна може позбавити громадянства ще низку прихильників росії

Україна незабаром може позбавити громадянства ще низку осіб, які виявили наявність російського паспорта.

Як розповів у своєму традиційному відеозверненні президент України Володимир Зеленський, він уже підписав необхідні документи, щоб зробити крок із "захисту та очищення" нашої країни від посібників окупантів.

"Є подання від Служби безпеки стосовно осіб, у яких зафіксовано наявність російського громадянства. Завтра ж буде зроблено ще один юридичний крок щодо виконання санкційних рішень РНБО", — сказав він.

Він додав, що Україна працює із західними партнерами щодо синхронізації списків санкцій

"Вороги вільного світу не мають права користуватися вільним світом заради своїх інтересів", — зазначив глава держави.

Як повідомлялося раніше, на початку січня стало відомо, що Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства нардепів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна.

Пізніше стало відомо, що ще чотири нардепи нині забороненої партії ОПЗЖ виявили російський паспорт. Йшлося про Олександра Пономарьова, Наталю Королевську, Юрія Солоду та Олега Волошина.