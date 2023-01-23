З російськими паспортами: ще чотири нардепи від ОПЗЖ позбудуться громадянства і мандатів — ЗМІ

Голосування пройде після позбавлення нардепів громадянства

Слідом за чотирма нардепами від проросійської партії ОПЗЖ в Україні можуть позбавити мандатів та громадянства ще кількох депутатів. Підставою для цього стала наявність російського громадянства у цих осіб.

Як пише видання LB, із посиланням на власні джерела у парламенті, найближчим часом очікується новий Указ президента про позбавлення українського громадянства кількох нардепів Верховної Ради від колишньої фракції ОПЗЖ. З наявності у них російських паспортів. Мова йде про:

Олександра Пономарьова;

Наталію Королевську;

Юрія Солода;

Олега Волошина.

Як відомо, стаття 81. пункт 4 Конституції передбачає позбавлення мандата у разі припинення громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України.

"Далі – за планом голосування у парламенті за дострокове припинення їхніх повноважень, як це вже було у січні", – прогнозують у Верховній Раді.

Нагадаємо, що на початку січня президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна. Пізніше у Верховній Раді проголосували за позбавлення їх мандатів.

Раніше "Телеграф" писав про те, хто вилетів і ризикує вилетіти з Ради після початку вторгнення росії.