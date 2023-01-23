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З російськими паспортами: ще чотири нардепи від ОПЗЖ позбудуться громадянства і мандатів — ЗМІ

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Ілюстрація Новина оновлена 23 січня 2023, 14:26
Ілюстрація. Фото Украинская правда

Голосування пройде після позбавлення нардепів громадянства

Слідом за чотирма нардепами від проросійської партії ОПЗЖ в Україні можуть позбавити мандатів та громадянства ще кількох депутатів. Підставою для цього стала наявність російського громадянства у цих осіб.

Як пише видання LB, із посиланням на власні джерела у парламенті, найближчим часом очікується новий Указ президента про позбавлення українського громадянства кількох нардепів Верховної Ради від колишньої фракції ОПЗЖ. З наявності у них російських паспортів. Мова йде про:

  • Олександра Пономарьова;
  • Наталію Королевську;
  • Юрія Солода;
  • Олега Волошина.

Як відомо, стаття 81. пункт 4 Конституції передбачає позбавлення мандата у разі припинення громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України.

"Далі – за планом голосування у парламенті за дострокове припинення їхніх повноважень, як це вже було у січні", – прогнозують у Верховній Раді.

Нагадаємо, що на початку січня президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна. Пізніше у Верховній Раді проголосували за позбавлення їх мандатів.

Раніше "Телеграф" писав про те, хто вилетів і ризикує вилетіти з Ради після початку вторгнення росії.

Теги:
#Україна #Нардепи #Мандати #ОПЗЖ