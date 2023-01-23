С российскими паспортами: еще четыре нардепа от ОПЗЖ лишатся гражданства и мандатов - СМИ

Голосование пройдет после лишения нардепов гражданства

Вслед за четырьмя нардепами от пророссийской партии ОПЗЖ в Украине могут лишить мандатов и гражданства еще нескольких депутатов. Основанием для этого послужило наличие российского гражданства у данных лиц.

Как пишет издание LB, со ссылкой на собственные источники в парламенте, в ближайшее время ожидается новый Указ президента о лишении украинского гражданства нескольких нардепов Верховной Рады от бывшей фракции ОПЗЖ. На основании наличия у них российских паспортов. Речь идет о:

Александре Пономареве;

Наталье Королевской;

Юрие Солоде;

Олеге Волошине.

В материале отмечается, что как известно, статья 81. пункт 4 Конституции предусматривает лишение мандата в случае прекращения гражданства или выезда на постоянное проживание за пределы Украины.

"Дальше – по плану голосования в парламенте за досрочное прекращение их полномочий, как это уже было в январе", – прогнозируют в Верховной Раде.

Напомним, что в начале января президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Позже в Верховной Раде проголосовали за лишение их мандатов.

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