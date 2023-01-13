Медведчук и друзья: Рада оставила без мандатов пять нардепов
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Голосование проходило со скандалом
После того, как президент Владимир Зеленский лишил украинского гражданства пророссийских политиков и коллаборантов Виктора Медведчука Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина, Верховная Рада лишила их и депутатских мандатов.
Как проголосовали депутаты:
- Виктор Медведчук – 320 за;
- Тарас Козак — 317 за;
- Андрей Деркач — 314 за;
- Ринат Кузьмин — 319 за;
- Андрей Аксенов (по собственному желанию) — 294 за.
При этом, по информации народного депутата фракции "Голос" Ярослава Железняка, голосование проходило это со скандалом с самого утра.
"Сначала 40 минут была дискуссия, когда ставить в повестку дня вопрос лишения мандатов пятерых депутатов. Предложение коалиции было: рассматривать в конце повестки дня (потому что у них ни на что бы голосов не хватило). Предложение других фракций и групп: начать день с лишения мандатов этих депутатов", — говорит народный избранник.
По его словам, депутаты были лишены мандатов после трех голосований и блокирования трибуны.
Стоит отметить, что в Раде таким образом остается рекордно мало нардепов — 411. Напомним, для принятия закона нужно большинство голосов, которое составляет 226. А для принятия конституционных изменений — 300 человек.
Напомним, ранее мы уже писали о том, кто вылетел и рискует вылететь из Рады после начала вторжения росси.
"Телеграф" также писал, что Офис генпрокурора впервые открыл уголовное производство против депутатов-предателей из запрещенной ОПЗЖ. Дело будет касаться 43 уже бывших и пока действующих нардепов, которые не один год занимаются подрывной деятельностью и способствуют ведению гибридной войны рф против Украины. Кроме Виктора Медведчука, это также Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич и Илья Кива.