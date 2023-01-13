Медведчук и друзья: Рада оставила без мандатов пять нардепов

Голосование проходило со скандалом

После того, как президент Владимир Зеленский лишил украинского гражданства пророссийских политиков и коллаборантов Виктора Медведчука Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина, Верховная Рада лишила их и депутатских мандатов.

Как проголосовали депутаты:

Виктор Медведчук – 320 за;

Тарас Козак — 317 за;

Андрей Деркач — 314 за;

Ринат Кузьмин — 319 за;

Андрей Аксенов (по собственному желанию) — 294 за.

При этом, по информации народного депутата фракции "Голос" Ярослава Железняка, голосование проходило это со скандалом с самого утра.

"Сначала 40 минут была дискуссия, когда ставить в повестку дня вопрос лишения мандатов пятерых депутатов. Предложение коалиции было: рассматривать в конце повестки дня (потому что у них ни на что бы голосов не хватило). Предложение других фракций и групп: начать день с лишения мандатов этих депутатов", — говорит народный избранник.

По его словам, депутаты были лишены мандатов после трех голосований и блокирования трибуны.

Стоит отметить, что в Раде таким образом остается рекордно мало нардепов — 411. Напомним, для принятия закона нужно большинство голосов, которое составляет 226. А для принятия конституционных изменений — 300 человек.

Напомним, ранее мы уже писали о том, кто вылетел и рискует вылететь из Рады после начала вторжения росси.

"Телеграф" также писал, что Офис генпрокурора впервые открыл уголовное производство против депутатов-предателей из запрещенной ОПЗЖ. Дело будет касаться 43 уже бывших и пока действующих нардепов, которые не один год занимаются подрывной деятельностью и способствуют ведению гибридной войны рф против Украины. Кроме Виктора Медведчука, это также Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич и Илья Кива.