Зеленский лишил гражданства четырех политиков: в списке Медведчук и не только — СМИ

У политиков также заберут мандаты народных депутатов

Пророссийских политиков и коллаборантов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина лишили гражданства Украины

Как сообщают источники "Украинской правды", указанные лица также будут лишены депутатских мандатов. Издание также обнародовало снимок документа, на котором виден подпись президента Украины Владимира Зеленского.

Кум российского диктатора владимира путина и нардеп запрещенной партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук после начала вторжения пытался сбежать из Украины, но был перехвачен сотрудниками СБУ. Позже его удалось обменять на пленных защитников мариупольской "Азовстали", среди которых были и их командиры.

Против нардепа в украине открыто дело о государственной измене.

Его "правая рука" Тарас Козак еще до начала полномасштабной войны выехал на территорию россии и с тех пор в Украину не возвращался. Против него тоже открыли уголовное дело о государственной измене.

Еще один нардеп "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин попал под прицел следствия перед началом вторжения из-за распространения российских нарративов. По данным правоохранителей он пытался сформировать в обществе антиукраинские настроения, за что ему тоже сообщили о подозрении в госизмене. Местонахождение нардепа до сих пор не установлено.

Бывший нардеп Андрей Деркач по данным СБУ руководил агентурной сетью россии, которая планировала помочь оккупантам захватить страну. В США считают, что он был российским агентом более 10 лет.

Указ о лишении политиков гражданства

Стоит отметить, что информацию об этом косвенно подтвердил сам Зеленский.

"Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а убийцам, которые пришли в Украину, то и наши действия будут соответствующими", — сказал он в вечернем обращении.

Как сообщалось ранее, в СМИ появилась информация, что 7 января Зеленский приостановил гражданство тринадцати священников УПЦ МП.