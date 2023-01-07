Киркоров и Баста лишь начало: Зеленский анонсировал новые санкции

Глава государства пообещал полную изоляцию от цивилизованного мира всем сторонникам войны

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заседание СНБО, в ходе которого было принято решение ввести санкции против 119 деятелей культуры с пророссийской позицией.

Как сообщил он в своем традиционном видеообращении по итогу 7 января, Совет национальной безопасности утвердил общий план работы на 2023 год и пообещал, что результаты будут "не менее мощными", чем в предыдущие годы.

Глава государства также отметил, что уже есть промежуточный итог относительно многих граждан россии, которые поддерживают и оправдывают вторжение в Украину.

Он добавил, что список на 119 лиц является первым шагом, за которым непременно последуют другие.

"Все чей голос звучит в унисон с грохотом российской артиллерии будут изолированы от цивилизованного мира", — сказал Зеленский.

Как сообщалось ранее, в новом санкционном списке есть известные певцы и актеры, вроде звезды "Сватов" Федора Добронравова, Филипа Киркорова, Валерия Кипелова, репера Басты и многих других.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что 7 января Зеленский приостановил гражданство тринадцати священников УПЦ МП.