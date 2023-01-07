Кіркоров та Баста лише початок: Зеленський анонсував нові санкції
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Глава держави пообіцяв повну ізоляцію від цивілізованого світу всім прихильникам війни
Президент України Володимир Зеленський прокоментував засідання РНБО, під час якого було ухвалено рішення запровадити санкції проти 119 діячів культури з проросійською позицією.
Як повідомив він у своєму традиційному відеозверненні за підсумком 7 січня, Рада національної безпеки затвердила загальний план роботи на 2023 рік і пообіцяла, що результати будуть "не менш потужними", ніж у попередні роки.
Глава держави також зазначив, що вже є проміжний підсумок щодо багатьох громадян росії, які підтримують та виправдовують вторгнення в Україну.
Він додав, що список на 119 осіб є першим кроком, за яким неодмінно підуть інші.
"Всі чий голос звучить в унісон із гуркотом російської артилерії будуть ізольовані від цивілізованого світу", — сказав Зеленський.
Як повідомлялося раніше, у новому списку санкцій є відомі співаки та актори, на кшталт зірки "Сватів" Федора Добронравова, Філіпа Кіркорова, Валерія Кіпелова, репера Басти та багатьох інших.
Крім того, у ЗМІ з’явилася інформація, що 7 січня Зеленський припинив громадянство тринадцяти священників УПЦ МП.