Кіркоров та Баста лише початок: Зеленський анонсував нові санкції

Глава держави пообіцяв повну ізоляцію від цивілізованого світу всім прихильникам війни

Президент України Володимир Зеленський прокоментував засідання РНБО, під час якого було ухвалено рішення запровадити санкції проти 119 діячів культури з проросійською позицією.

Як повідомив він у своєму традиційному відеозверненні за підсумком 7 січня, Рада національної безпеки затвердила загальний план роботи на 2023 рік і пообіцяла, що результати будуть "не менш потужними", ніж у попередні роки.

Глава держави також зазначив, що вже є проміжний підсумок щодо багатьох громадян росії, які підтримують та виправдовують вторгнення в Україну.

Він додав, що список на 119 осіб є першим кроком, за яким неодмінно підуть інші.

"Всі чий голос звучить в унісон із гуркотом російської артилерії будуть ізольовані від цивілізованого світу", — сказав Зеленський.

Як повідомлялося раніше, у новому списку санкцій є відомі співаки та актори, на кшталт зірки "Сватів" Федора Добронравова, Філіпа Кіркорова, Валерія Кіпелова, репера Басти та багатьох інших.

Крім того, у ЗМІ з’явилася інформація, що 7 січня Зеленський припинив громадянство тринадцяти священників УПЦ МП.