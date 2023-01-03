Новые детали обмена Медведчука: россия захотела сама, но выдвинула условие

Подробности операции по обмену защитников "Азовстали" и Медведчука

Громкий обмен пророссийского политика, кума президент рф владимира путина Виктора Медведчука на командиров полка Нацгвардии "Азова" обрел новые подробности.

Как пишет турецкая газета Hurriet, запрос на обмен исходил от россиян. Переговоры между украинской и российской сторонами состоялись в Анкаре на базе Национальной разведывательной организации. Перед проведением обмена в рф высказали условие — пять руководителей "Азова" должны были остаться в Турции, на что Украина дала своё согласие.

Отмечается, что в день обмена самолеты из россии и Украины один за другим приземлялись в аэропорту Анкары Эсенбога. В одном из них находился Медведчук, в другом — украинские защитники. Обмен состоялся без каких-либо проблем. Командиры батальона "Азов" с тех пор находятся в Турции.

Напомним, 21 сентября 2022 года из российского плена вернулись заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина"), командир полка "Азов" Денис Прокопенко ("Редис") и командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский ("Волына"). Они командовали обороной осажденного города до конца мая.

Ранее "Телеграф" писал о том, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов объяснил, почему россия согласилась на обмен Медведчука.