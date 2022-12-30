Дочь одиозного политика пытается освоить нелегкую науку управления бизнесом

Дарья Медведчук, 19-летняя дочь бывшего главы ОПЗЖ Виктора Медведчука, недавно замеченного в оккупированной Ялте, уже дважды должна была быть отчислена из учебы в одном из престижных университетов Москвы. В Высшую школу экономики ее зачислили летом 2021 года вместе с детьми двух приспешников ее отца — Валентиной Шуст и Данилой Косовским. Ни один из студентов не демонстрирует желания хорошо учиться и неоднократно претендовал на "вылет".

Детальнее по этому делу разбирались журналисты российского издания "Медуза". Вместе с представителями "Лаборатории университетской прозрачности" они исследовали документы о зачислении Дарьи Медведчук на обучение, а также ее успеваемость (почти равную нулю).

Как удалось выяснить, вместе с Шустом и Косовским младшая дочь Медведчука должна была учиться на специальности "управления бизнесом". Поступить им удалось благодаря наличию особой процедуры, предусмотренной для иностранных граждан. Конечно же, никакой речи о бюджете и стипендии нет — такие привилегии доступны только людям с российским паспортом.

Документы о зачислении Медведчук и ее друзей в Высшую школу экономики

Однако некоторые "плюшки" Дарья Медведчук в университете все же имеет. Когда у нее аннулировали визу в Швейцарию, где она предварительно планировала жить и учиться, пришлось бежать в Москву. Во время последней летней сессии девушка (и уже упомянутые ее друзья) пропустили один и тот же экзамен. После этого началась определенная странность с документами.

Дело в том, что для пересдачи экзамена студенты должны иметь серьезную причину, подтвержденную определенными справками. Они, подписанные руководством Морозовской детской городской клинической больницы Москвы, и были отправлены руководителю курса, на котором учится Дарья. Однако после проверки оказалось, что в больнице такую документацию не выписывали и о Дарье Медведчук слышать не слышали.

Дарья — дочь Виктора Медведчука и телеведущей Оксаны Марченко

Как утверждает "Медуза", обман в Высшей школе экономики карается отчислением. Однако после того, как Медведчук, Шуст и Косовскому были направлены соответствующие бумаги, администратору начали поступать звонки с угрозами. Люди, которые их осуществляли, называли себя "представителями родителей" студентов и утверждали, что попытки отчисления "разрушают детям жизнь и судьбу".

После этого ситуация с предоставлением медицинских справок повторилась — от той же клиники. И снова врачи отрицали выдачу подобных бумаг названным людям.

Когда ситуация вновь вышла из-под контроля, в нее вмешалась менеджер образовательной программы. Апеллируя к одному из проректоров ВУЗа, она попросила не отчислять Медведчук и других двух студентов, утверждая, что "они из Украины, и имеют сложную жизненную ситуацию". Предоставление справок из медучреждения (уже другого) произошло в третий раз.

Младшей дочери Медведчука всего 19

При этом и Дарья Медведчук, и ее друзья, даже получив право на пересдачу, не смогли этого сделать. В этот раз их должны были отчислить за "недобросовестное изучение учебной программы". После этого в учебный офис посетили два человека "бандитского вида, в кожанках и со злыми глазами". Косовского и Шуст перевели в Московский государственный институт международных отношений, а Медведчук разрешили "написать мотивационное письмо и учиться дальше".

И хотя дочь пророссийского политика до сих пор является студенткой Высшей школы экономики в Москве, учится она по-прежнему занимая один из последних городов в рейтинге успеваемости среди своих сокурсников.

Напомним, что Виктор Медведчук был передан в россию в конце августа. Его обменяли на командиров "Азовстали".

О том, чтобы политик участвовал в обмене пленными, лично беспокоился диктатор Владимир Путин.