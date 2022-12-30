"Липові" довідки та підмога від бандитів: доньку Медведчука вже двічі не змогли відрахувати із ВНЗ в Москві (фото)

Донька одіозного політика намагається освоїти нелегку науку управління бізнесом

Дарина Медведчук, 19-річна дочка колишнього очільника ОПЗЖ Віктора Медведчука, якого нещодавно помітили в окупованій Ялті, вже двічі мала бути відрахованою із навчання в одному із престижних університетів Москви. До Вищої школи економіки її зарахували влітку 2021 року разом із дітьми двох поплічників її батька — Валентиною Шуст і Данилом Косовським. Жоден зі студентів не демонструє бажання гарно навчатися і неодноразово претендував на "виліт".

Детальніше у цій справі розбиралися журналісти російського видання "Медуза". Разом із представниками "Лабораторії університетської прозорості" вони дослідили документи про зачислення Дарини Медведчук на навчання, а також її успішність (котра майже дорівнює нулю).

Як вдалося з'ясувати, разом із Шуст і Косовським молодша донька Медведчука навчається на спеціальності "управління бізнесом". Вступити їм вдалося завдяки наявності особливої процедури, котра передбачена для іноземних громадян. Звичайно ж, ніякої мови про бюджет і стипендію немає — такі привілеї наявні лише для людей із російським паспортом.

Документи про зарахування Медведчук та її друзів до Вищої школи економіки

Однак певні "плюшки" Дарина Медведчук в університеті все ж має. Коли у неї анулювали візу до Швейцарії, де вона попередньо планувала жити й навчатися, довелося тікати до Москви. Під час останньої літньої сесії дівчина (та вже згадані її друзі) пропустили один і той самий екзамен. Після цього почалася певна дивина із документами.

Справа в тому, що для перездачі іспиту студенти повинні мати серйозну причину, підтверджену певними довідками. Їх, підписаними керівництвом Морозівської дитячої міської клінічної лікарні Москви, і було відправлено керівнику курсу, на якому вчиться Дарина. Однак після перевірки виявилося, що в лікарні таку документацію не виписували і про Дарину Медведчук чути не чули.

Дарина — донька Віктора Медведчука і телеведучої Оксани Марченко

Як стверджує "Медуза", обман у Вищій школі економіки карається відрахуванням. Однак після того, як Медведчук, Шуст та Косовському були направлені відповідні папери, адміністратору почали телефонувати з погрозами. Люди, які їх здійснювали, називали себе "представниками батьків" студентів і стверджували, що спроби відрахування "руйнують дітям життя і долю".

Після цього ситуація із наданням медичних довідок повторилося — від тієї самої клініки. І знову лікарі заперечували видачу подібних паперів названим людям.

Коли ситуація вкотре вийшла з-під контролю, до неї підключилася менеджер освітньої програми. Апелюючи до одного із проректорів ВНЗ, вона попросила не відраховувати Медведчук та інших двох студентів, стверджуючи, що "вони з України і мають складну життєву ситуацію". Надання справок із медзакладу (вже іншого) відбулося втретє.

Молодшій доньці Медведчука всього 19

При цьому і Дарина Медведчук, і її друзі, навіть отримавши право на перездачу, не змогли це зробити. Тепер їх мали відрахувати за "недобросовісне вивчення навчальної програми". Після цього до навчального офісу навідалося двоє осіб "бандитського вигляду, в кожанках і зі злими очима". Косовського і Шуст перевели до Московського державного інституту міжнародних відносин, а Медведчук дозволили "написати мотиваційний лист і вчитися далі".

І хоча донька проросійського політика й досі є студенткою Вищої школи економіки в Москві, вчиться вона, як і раніше — займаючи одне із останніх міст у рейтингу успішності серед своїх однокурсників.

Нагадаємо, що Віктор Медведчук був переданий у росію наприкінці серпня. Його обміняли на командирів "Азовсталі".

Про те, аби політик брав участь у обміні полоненими, особисто турбувався диктатор володимир путін.