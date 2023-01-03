Нові деталі обміну Медведчука: росія захотіла сама, але висунула умову

Подробиці операції з обміну захисників "Азовсталі" та Медведчука

Гучний обмін проросійського політика, кума президент росії володимира путіна Віктора Медведчука на командирів полку Нацгвардії "Азова" знайшов нові подробиці.

Як пише турецька газета Hurriet, запит на обмін надходив від росіян. Переговори між українською та російською сторонами відбулися в Анкарі на базі Національної розвідувальної організації. Перед проведенням обміну в росії висловили умову — п’ятеро керівників "Азова" мали залишитися в Туреччині, на що Україна дала свою згоду.

Зазначається, що в день обміну літаки з росії та України один за одним приземлялися в аеропорту Анкари Есенбога. В одному з них був Медведчук, в іншому — українські захисники. Обмін відбувся без жодних проблем. Командири батальйону "Азов" відтоді перебувають у Туреччині.

Нагадаємо, 21 вересня 2022 року з російського полону повернулися заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина"), командир полку "Азов" Денис Прокопенко ("Редіс") та командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський ("Волина" "). Вони командували обороною обложеного міста до кінця травня.

Раніше "Телеграф" писав про те, що начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов пояснив, чому росія погодилася на обмін Медведчука.