Зеленский подписал документы, направленные на "очищение" Украины от сторонников россии: подробности
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Украина может лишить гражданства еще ряд сторонников россии
Украина вскоре может лишить гражданства еще ряд лиц, у которых выявили наличие российского паспорта.
Как рассказал в своем традиционном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, он уже подписал необходимые документы, чтобы сделать шаг по "защите и очищению" нашей страны от пособников оккупантов.
"Есть представление от Службы безопасности по отношению к лицам, у которых зафиксировано наличие российского гражданства. Завтра же будет сделан еще один юридический шаг по выполнению санкционных решений СНБО", — сказал он.
Он добавил, что Украина работает с западными партнерами относительно синхронизации санкционных списков
"Враги свободного мира не имеют права пользоваться свободным миром ради своих интересов", — отметил глава государства.
Как сообщалось ранее, в начале января стало известно, что Зеленский подписал указ о лишении гражданства нардепов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.
Позже стало известно, что еще у четырех нардепов ныне запрещенной партии ОПЗЖ обнаружили российский паспорт. Речь шла об Александре Пономареве, Наталье Королевской, Юрие Солоде и Олеге Волошине.