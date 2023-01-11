Не только Кива и Медведчук. Кто вылетел или рискует вылететь из Рады после начала вторжения рф

Накануне в Раде анонсировали лишение мандатов для четырех избранников

Верховная Рада на ближайшем заседании лишит мандатов четырех пророссийских политиков, которых накануне лишил гражданства президент Украины Владимир Зеленский.

Скорее всего речь идет о Викторе Медведчуке, Тарасе Козаке, Ренате Кузьмине и Андрее Деркаче, потому что лишение гражданства является основанием для прекращения действия депутатского мандата. Первые три являются представителями ОПЗЖ, последний — внефракционный.

Состав Верховной Рады – 450 народных депутатов. Парламентская фракция ОПЗЖ состояла из 44 народных депутатов до начала полномасштабного вторжения. После начала войны 25 нардепов создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". С этого времени нардепов вставало все меньше. Вспоминаем, кто вылетел раньше:

Вероятное лишение мандатов Медведчука и ко

Само решение еще не было принято, а лишение мандатов анонсировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он не назвал имена нардепов, но заявление прозвучало через день после лишения гражданских четырех коллаборантов.

Виктор Медведчук в апреле был задержан после бегства из-под домашнего ареста в начале полномасштабного вторжения, а в сентябре обменялся на пленных военных.

Его "правая рука" Тарас Козак еще до начала полномасштабной войны выехал на территорию россии и с тех пор в Украину не возвращался. Против него также возбуждено уголовное дело о государственной измене.

Ренат Кузьмин попал под прицел следствия перед началом вторжения из-за распространения российских нарративов. По данным правоохранителей, он пытался сформировать в обществе антиукраинские настроения, за что ему тоже сообщили о подозрении в госизмене. Местонахождение нардепа до сих пор не установлено.

Андрей Деркач подозревается в создании сети охранных фирм, которые должны были способствовать захвату россиянами Украины. Деркачу заочно объявили подозрение в государственной измене и незаконном обогащении, объявили в розыск.

Кто раньше потерял мандат

Одним из первым лишился полномочий уехавший в россии скандальный политик Илья Кива, постоянно появляющийся у пропагандистских телешоу.

Скандальный политик Кива сбежал в россию

Первоначально он был исключен из состава ОПЗЖ (3 марта). Далее он по собственному желанию подал заявление на составление мандата, 15 марта Рада проголосовала за лишение мандата Кивы.

Именно лишение украинского паспорта стало основанием для лишения депутатских полномочий 3 ноября 2022 Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского. Оба эксдепутата еще летом потеряли украинское гражданство.

Вадим Рабинович, вероятно, до сих пор находится на территории Израиля и сменил поле деятельности. Он решил отправиться в религиоведение — теперь объясняет нюансы иудаизма и трактует Тору.

30 ноября Юлия Левочкина , сестра совладельца "Inter Media Group" Сергея Левочкина, решила добровольно сложить полномочия.

, сестра совладельца "Inter Media Group" Сергея Левочкина, решила добровольно сложить полномочия. 9 января 2023 года сложил полномочия, но еще не был их лишен соответствующим голосованием Совета нардеп с российским паспортом Андрей Аксенов.

Аксенов представляет 50-й округ Донецкой области, он доизбирался в 2021 году от партии "Порядок". Ранее поддерживал боевиков "ДНР" и "ЛНР", был одним из организаторов так называемого "референдума" в 2014 году.

Могут ли выгнать всех из ОПЗЖ?

20 марта президент Владимир Зеленский подписал решение СНБО, которым во время войны приостановлена деятельность 11 пророссийских партий: ОПЗЖ, "Партия Шария", "Наши", а 12 октября в Украине уже полностью запретили деятельность 12 партий.

В Верховной Раде уже несколько раз пытались лишить полномочий всех членов фракции ОПЗЖ, но эти инициативы не пользовались поддержкой:

в ноябре нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко подал е-петицию об избавлении от мандатов всех депутатов от ОПЗЖ.

президент Владимир Зеленский обратился к председателю Совета Руслану Стефанчуку с просьбой рассмотреть петицию.

В середине декабря в Раде начали собирать подписи под обращением на председателя Совета Руслана Стефанчука, процесс идет очень медленно, сообщает "Чесно".

10 января Ирина Геращенко из "Европейской Солидарности" заявила, что фракция регистрирует постановление об увольнении всех членов ОПЗЖ с руководящих должностей в парламенте.

Свое промедление с изгнанием ОПЗЖ в партиях "Батькивщина" и "Слуга народа" объясняли тем, что хотят изгнать нардепов из Рады конституционным способом, чтобы те не смогли юридически обжаловать решение в будущем.

Во всяком случае, после лишение мандатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача, а также Андрея Аксенова, который вызвался уйти 9 января, в Раде уже останется 411 нардепов. Напомним, для принятия закона нужно большинство голосов, которое составляет 226. А для принятия конституционных изменений — 300 человек.

Как сообщал "Телеграф", НАБУ объявило в розыск депутат от фракции "Слуга народа" Маргариту Шол, которая не указала в электронной декларации квартиру стоимостью 5 млн. гривен.