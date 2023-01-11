Не только Кива и Медведчук. Кто вылетел или рискует вылететь из Рады после начала вторжения рф
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Накануне в Раде анонсировали лишение мандатов для четырех избранников
Верховная Рада на ближайшем заседании лишит мандатов четырех пророссийских политиков, которых накануне лишил гражданства президент Украины Владимир Зеленский.
Скорее всего речь идет о Викторе Медведчуке, Тарасе Козаке, Ренате Кузьмине и Андрее Деркаче, потому что лишение гражданства является основанием для прекращения действия депутатского мандата. Первые три являются представителями ОПЗЖ, последний — внефракционный.
Состав Верховной Рады – 450 народных депутатов. Парламентская фракция ОПЗЖ состояла из 44 народных депутатов до начала полномасштабного вторжения. После начала войны 25 нардепов создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". С этого времени нардепов вставало все меньше. Вспоминаем, кто вылетел раньше:
Вероятное лишение мандатов Медведчука и ко
Само решение еще не было принято, а лишение мандатов анонсировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он не назвал имена нардепов, но заявление прозвучало через день после лишения гражданских четырех коллаборантов.
Виктор Медведчук в апреле был задержан после бегства из-под домашнего ареста в начале полномасштабного вторжения, а в сентябре обменялся на пленных военных.
Его "правая рука" Тарас Козак еще до начала полномасштабной войны выехал на территорию россии и с тех пор в Украину не возвращался. Против него также возбуждено уголовное дело о государственной измене.
Ренат Кузьмин попал под прицел следствия перед началом вторжения из-за распространения российских нарративов. По данным правоохранителей, он пытался сформировать в обществе антиукраинские настроения, за что ему тоже сообщили о подозрении в госизмене. Местонахождение нардепа до сих пор не установлено.
Андрей Деркач подозревается в создании сети охранных фирм, которые должны были способствовать захвату россиянами Украины. Деркачу заочно объявили подозрение в государственной измене и незаконном обогащении, объявили в розыск.
Кто раньше потерял мандат
Одним из первым лишился полномочий уехавший в россии скандальный политик Илья Кива, постоянно появляющийся у пропагандистских телешоу.
Первоначально он был исключен из состава ОПЗЖ (3 марта). Далее он по собственному желанию подал заявление на составление мандата, 15 марта Рада проголосовала за лишение мандата Кивы.
- Именно лишение украинского паспорта стало основанием для лишения депутатских полномочий 3 ноября 2022 Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского. Оба эксдепутата еще летом потеряли украинское гражданство.
Вадим Рабинович, вероятно, до сих пор находится на территории Израиля и сменил поле деятельности. Он решил отправиться в религиоведение — теперь объясняет нюансы иудаизма и трактует Тору.
- 30 ноября Юлия Левочкина, сестра совладельца "Inter Media Group" Сергея Левочкина, решила добровольно сложить полномочия.
- 9 января 2023 года сложил полномочия, но еще не был их лишен соответствующим голосованием Совета нардеп с российским паспортом Андрей Аксенов.
Аксенов представляет 50-й округ Донецкой области, он доизбирался в 2021 году от партии "Порядок". Ранее поддерживал боевиков "ДНР" и "ЛНР", был одним из организаторов так называемого "референдума" в 2014 году.
Могут ли выгнать всех из ОПЗЖ?
20 марта президент Владимир Зеленский подписал решение СНБО, которым во время войны приостановлена деятельность 11 пророссийских партий: ОПЗЖ, "Партия Шария", "Наши", а 12 октября в Украине уже полностью запретили деятельность 12 партий.
В Верховной Раде уже несколько раз пытались лишить полномочий всех членов фракции ОПЗЖ, но эти инициативы не пользовались поддержкой:
- в ноябре нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко подал е-петицию об избавлении от мандатов всех депутатов от ОПЗЖ.
- президент Владимир Зеленский обратился к председателю Совета Руслану Стефанчуку с просьбой рассмотреть петицию.
- В середине декабря в Раде начали собирать подписи под обращением на председателя Совета Руслана Стефанчука, процесс идет очень медленно, сообщает "Чесно".
- 10 января Ирина Геращенко из "Европейской Солидарности" заявила, что фракция регистрирует постановление об увольнении всех членов ОПЗЖ с руководящих должностей в парламенте.
Свое промедление с изгнанием ОПЗЖ в партиях "Батькивщина" и "Слуга народа" объясняли тем, что хотят изгнать нардепов из Рады конституционным способом, чтобы те не смогли юридически обжаловать решение в будущем.
Во всяком случае, после лишение мандатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача, а также Андрея Аксенова, который вызвался уйти 9 января, в Раде уже останется 411 нардепов. Напомним, для принятия закона нужно большинство голосов, которое составляет 226. А для принятия конституционных изменений — 300 человек.
Как сообщал "Телеграф", НАБУ объявило в розыск депутат от фракции "Слуга народа" Маргариту Шол, которая не указала в электронной декларации квартиру стоимостью 5 млн. гривен.