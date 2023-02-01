Зеленский может встретиться с Байденом, но не в Украине или в США: первые подробности

Украина готовит очередной мирный план по урегулированию войны, начатой россией

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может совершить еще один зарубежный визит — после прошлогодней поездки в Вашингтон. На этот раз политик, вероятно, посетит Польшу, где, скорее всего, состоится встреча с американским лидером Джозефом Байденом и их польским коллегой Анджеем Дудой. Конкретная дата приезда политиков не сообщается, однако есть данные о том, что мероприятие может состояться в конце февраля.

Информацию передает польское издание DGP со ссылкой на дипломатические источники. Скорее всего, встречу президентов приурочат к годовщине начала полномасштабной войны россии против Украины.

"Приняты во внимание два города — Жешув и Варшава, — цитируют журналисты неназванного дипломата. — Присутствие украинского президента станет частью более широкого дипломатического плана, который Киев намерен реализовать через год после начала вторжения России".

В частности, сообщается, что Зеленский совместно с Байденом и Дудой может представить мирный план по окончании войны в Украине, а также созвать международную конференцию по всем украинским актуальным вопросам.

По данным DGP, план будет состоять из 10 пунктов, куда будет входить признание территориальной целостности Украины к аннексии Крыма, создание международного трибунала для диктатора Владимира Путина и наличие гарантий безопасности для Киева от стран Запада.

Ранее "Телеграф" сообщал о резонансном решении Джо Байдена отказать Украине по поставкам истребителей F-16. При этом в Вашингтоне неоднократно намекали на то, что могут согласиться, если такую технику ВСУ предоставят другие государства.

Также добавим, что в первую годовщину вторжения рф в Украину, 24 февраля, будет введён десятый пакет санкций ЕС против России.