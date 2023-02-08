Зеленський виступив у парламенті Великої Британії: відео історичної промови

Президент України під час свого візиту до Великобританії після зустрічі з прем’єр-міністром Сполученого королівства Ріші Сунаком виступив перед британським парламентом.

Під час свого виступу Володимир Зеленський подякував британцям за підтримку України у боротьбі проти росії з першого дня та заявив, що "Ми знаємо, що росія програє, і це Перемога змінить світ!". Також глава держави закликав надати Україні авіацію.

"У нас є свобода, дайте нам крила, щоб захистити її", — сказав Зеленський і передав спікеру британського парламенту шолом нашого льотчика.

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