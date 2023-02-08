Зеленский отправился в Париж, где встретится с Макроном и Шольцем: подробности

Поездка Зеленского в Европу продолжается

Как и ожидалось, после визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский направился в Париж, где у него запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Как информирует BFMTV самолет Зеленского приземлился в парижском аэропорту Орли, где его ждал министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.

После короткого приветствия и фотосессии кортеж главы государства отправился в Елисейский дворец.

При этом, как сообщает издание, Макрон и Шольц туда уже прибыли. У лидеров трех стран запланирован совместный ужин.

Стоит отметить, что на этом поездка Зеленского не закончится, а уже 9 февраля он прибудет в Брюссель, где он выпустит на заседании Европейского парламента и посетит саммит ЕС. Кроме того, ожидается, что он проведет ряд встреч с лидерами европейских стран.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что первая поездка Владимира Зеленского за пределы Украины с начала полномасштабной войны состоялась в декабре 2022 года. Тогда президент отправился в Вашингтон, где выступил перед Конгрессом.