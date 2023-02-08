Зеленський вирушив до Парижа, де зустрінеться з Макроном та Шольцем: подробиці

Поїздка Зеленського до Європи триває

Як і очікувалося, після візиту до Великобританії президент України Володимир Зеленський вирушив до Парижа, де у нього запланована зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Як повідомляє BFMTV літак Зеленського приземлився в паризькому аеропорту Орлі, де на нього чекав міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню.

Після короткого вітання та фотосесії кортеж глави держави вирушив до Єлисейського палацу.

При цьому, як повідомляє видання, Макрон та Шольц туди вже прибули. У лідерів трьох країн запланована спільна вечеря.

Варто зазначити, що на цьому поїздка Зеленського не закінчиться, а вже 9 лютого він прибуде до Брюсселя, де він випустить на засіданні Європейського парламенту та відвідає саміт ЄС. Крім того, очікується, що він проведе низку зустрічей із лідерами європейських країн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що перша поїздка Володимира Зеленського за межі України від початку повномасштабної війни відбулася у грудні 2022 року. Тоді президент вирушив до Вашингтона, де виступив перед Конгресом.