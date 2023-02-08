Неймовірно насичений день: Зеленський після Лондона зустрінеться із Шольцем та Макроном — ЗМІ

Зустріч відбудеться у Франції

Після свого сьогоднішнього візиту до Великобританії, де Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Сполученого королівства Ріші Сунаком та виступив перед британським парламентом, президент України вирушить до Франції. Там у нього заплановано зустріч із двома європейськими лідерами.

Так, за інформацією французького телеканалу BFMTV, увечері 8 лютого у Зеленського в Парижі запланована зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном. Востаннє президенти спілкувалися телефоном наприкінці січня поточного року.

Своєю чергою німецьке видання Tagesschau передає, що до Макрона та Зеленського на зустрічі приєднається канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Зустріч трьох лідерів відбудеться за вечерею у Єлисейському палаці.

Зазначимо, що під час сьогоднішнього виступу перед парламентом президент Володимир Зеленський подякував усім британцям за надану Україні допомогу у такий складний час. Він заявив, що "Ми знаємо, що росія програє, і це Перемога змінить світ!". Крім того, глава нашої держави закликав Британію передати Україні авіацію для боротьби із російськими окупантами. Потім він передав спікеру британського парламенту шолом льотчика.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 9 лютого Володимир Зеленський вирушить до Брюсселя, де виступатиме на засіданні Європейського парламенту.