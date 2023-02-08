Невероятно насыщенный день: Зеленский после Лондона встретится с Шольцем и Макроном - СМИ

Встреча состоится во Франции

После своего сегодняшнего визита в Великобританию, где Зеленский встретился с премьер-министром Соединенного королевства Риши Сунаком и выступил перед британским парламентом, президент Украины отправится во Францию. Там у него запланирована встреча с двумя европейскими лидерами.

Так, по информации французский телеканал BFMTV, вечером 8 февраля у Зеленского в Париже запланирована встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В последний раз президенты общались по телефону в конце января текущего года.

В свою очередь немецкое издание Tagesschau передает, что к Макрону и Зеленскому на встрече присоединится канцлер германии Олаф Шольц.

Встреча трех лидеров состоится за ужином в Елисейском дворце.

Отметим, что в ходе сегодняшнего выступления перед парламентом президент Владимир Зеленский поблагодарил всех британцев за оказанную Украине помощь в такое сложное время. Он заявил, что "Мы знаем, что россия проиграет, и это Победа изменит мир!". Кроме того, глава нашего государства призвал Британию передать Украине авиацию для борьбы с российскими оккупантами. Затем он передал спикеру британского парламента шлем летчика.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 9 февраля Владимир Зеленский отправится в Брюссель, где будет выступать на заседании Европейского парламента.