Розмови про "крила" для України та королівська зустріч: головне про яскравий візит Зеленського до Лондона

Візит тримали у секреті до останнього

Візит президента України Володимира Зеленського у Лондон до останнього залишався у секреті та став його другим виїздом за межі країни від початку повномасштабного вторгнення.

Розповідаємо, які результати приніс візит у Британію.

Прохання про "крила".

Видання The New York Times звернуло увагу на те, що ця поїздка підкреслює роль Британії як одного з найбільших постачальників зброї в Україну (найбільшим донором є Сполучені Штати) і потужну публічну підтримку Зеленського з боку прем’єра Ріші Сунака.

Так і сталося — під час виступу перед парламентом (відео історичної промови можна подивитися тут) Зеленський попросив бойові літаки, назвавши їх "крилами для захисту свободи".

"У Великій Британії король — пілот ВПС, а в Україні сьогодні кожен пілот ВПС — король", — сказав президент.

Зеленський подарував спікеру Палати громад Ліндсі Гойлу шолом пілота українського винищувача — одного із найуспішніших асів. "Він — один із наших королів", — сказав Зеленський про пілота.

На шоломі був напис англійською: "Ми маємо свободу, дайте нам крила, щоб захистити її".

Спікер Палати громад Ліндсі Гойл тримає подарований український шолом

2.Навчання пілотів на сучасних винищувачах НАТО.

Зеленський отримав від уряду Великої Британії обіцянку навчати українських пілотів на сучасних винищувачах НАТО як інвестицію у майбутнє. Програма охопить пілотів винищувачів і морську піхоту.

Це навчання стане доповненням до програми підготовки ЗСУ у Великій Британії, яка вже діє і в рамках якої за останні шість місяців було приведено в бойову готовність 10 тис. військовиків.

Володимир Зеленський у парламенті в Лондоні

Reuters називає це великим символічним кроком у військовій підтримці Заходу проти вторгнення росії. Це також сигналізує про значну зміну підтримки, яка може прокласти шлях для інших країн надсилати літаки, що поки що виключається країнами, які обережно надсилають зброю.

Західні ЗМІ звертають увагу на те, що не відразу було зрозуміло, чи британський план підготовки пілотів означає зміну позиції щодо винищувачів для України.

3.Сунак доручив Воллесу дослідити, які літаки Британія може надати Україні

Прем'єр-міністр Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Воллеса дослідити, які літаки Британія потенційно може надати Україні. Рішення про постачання британських літаків в Україну ще не прийнято, але це питання "активно" розглядається Воллесом.

Речник прем'єра сказав, що це довгострокове рішення, а не короткострокова здатність, яка зараз найбільше потрібна Україні.

Королівські ВПС не використовують F-16 (їх Україна просила раніше) і мають 146 німецьких Typhoon із приблизно 580 у всьому світі та літаки п’ятого покоління F-35.

4.Підтримка для забезпечення перемоги.

Ріші Сунак заявив у парламенті, що Британія надасть Україні необхідну підтримку "для забезпечення вирішальної воєнної перемоги на полі бою цього року".

5.Санкції проти росії.

Під час візиту Зеленського у Лондон Велика Британія оголосила про додавання нових імен до свого чорного списку санкцій проти росії.

Це такі організації, на які покладається путінська армія, щоб підтримувати своє вторгнення в Україну:

CST — виробник російських безпілотників,

"Топаз" — розробник ПЗ для військової авіації,

"Універсалмаш" та "Липецьк", виробник гусеничних шасі для ЗРК,

"Оборонлогістика", яка організує транспортування російської військової техніки,

"РТ-Комплект", виробник деталей вертольотів.

Також це увійшли особи, пов'язані з розкішними резиденціями путіна, ще одна його коханка та інші особи: Борис Тітов, Микола Єгоров, Сергій Руднов, Світлана Кривоногих, Віктор Мячин, Олексій Репік, Євгеній Школов, Павєл Тітов.

6.Прийом у короля Чарльза III.

Володимир Зеленський прийшов на прийом до короля у світшоті

Король Чарльз III зустрівся з Володимиром Зеленським у Букінгемському палаці, більша частина зустрічі була закритою. Як видно з фото, президент був на прийомі у короля у світшоті, що суперечить суворому протоколу, якого зазвичай дотримується королівська родина.

The Guardian повідомляє, що до них приєдналися головний особистий секретар короля сер Клайв Олдертон, голова ОП Андрій Єрмак і голова МЗС Дмитро Кулеба. Вони сиділи в кімнаті 1844 року протягом 30 хвилин розмовляли про війну та роль Британії у підтримці України.

7.Зеленський та Сунак поспілкувалися з українськими солдатами на британській базі

Володимир Зеленський і Ріші Сунак прилетіли на гелікоптері у Лалвортський табір в графстві Дорсет, щоб зустріти українських військових, яких навчає британська армія. Вони дали пресконференцію на фоні танків Challenger.

Ріші Сунак і Володимир Зеленський на фоні танків Challenger 2, на яких тренуються українські військові у Британії

Президент вручив медалі деяким військовим.

8.Танки Challenger-2 будуть на полі бою в Україні у березні, — Сунак.

Велика Британія пришвидшує доставку зброї в Україну, щоб "гарантувати, що вона досягне лінії фронту найближчими днями й тижнями, а не місяцями чи роками", заявив Сунак. Українські екіпажі, які прибули до Великої Британії минулого тижня, використовуватимуть основні бойові танки Challenger 2 для захисту України наступного місяця, тобто у березні.

Ріші Сунак і Володимир Зеленський на фоні танків Challenger 2

Відповідаючи на запитання, чи може Київ отримати від Лондона бойові літаки, глава британського уряду заявив, що "все можливо, якщо йдеться про допомогу українським військовим".

Зазначимо, що далі очікується, що Зеленський в середу ввечері прибуде до Парижа. У четвер президента очікують у Брюсселі на саміті ЄС.

Як повідомляв "Телеграф", перша поїздка за кордон Зеленського відбулася в грудні, тоді він поїхав у Вашингтон. У США Зеленський виступив на засіданні Конгресу та зустрівся з президентом Джо Байденом.

Українській делегації вдалось домовитись про збільшення американської військової допомоги та протиракетні комплекси PATRIOT.