Злий Джонсон та обійми президента: у мережі хвиля мемів із Зеленським у Лондоні

Користувачі жартують про Джонсона, Зеленського та Сунака

Візит президента України Володимира Зеленського до Великої Британії та зустріч із прем’єр-міністром Сполученого королівства Ріші Сунаком викликала справжню хвилю мемів у соціальних мережах.

Багато користувачів жартують, що зустріч Зеленського та Сунаком може спровокувати ревнощі з боку колишнього британського прем’єра Бориса Джонсона.

Інші користувачі іронічно порівнювали останні зустрічі президента України із зустрічами російських представників.

З усіх фотографій із зустрічі Зеленського найбільше користувачів зачепив знімок із Ріші Сунаком, який був зроблений практично одразу після прибуття президента України до Великої Британії.

Дехто, до речі, поміркував і про те, як Зеленський діставався Сполученого Королівства.

Не забули серед користувачів серед хвилі мемів і про дружину президента Олену Зеленську.

Нагадаємо, 8 лютого 2022 року Володимир Зеленський прибув із візитом до Великобританії. Там він уже провів зустріч з прем’єр-міністром Сполученого королівства Ріші Сунаком, а також виступив перед парламентом. Під час свого виступу Володимир Зеленський подякував британцям за підтримку України, а також закликав надати нашій країні авіацію.

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