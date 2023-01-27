Тимошенко після відпочинку у Дубаї стала героїнею фотожаб: найкраще з мережі

Юлія Тимошенко сьогодні у центрі обговорень серед користувачів мережі

Лідера партії "Батьківщина", народного депутата Юлію Тимошенко, яку в січні було помічено в Дубаї, активно обговорюють у мережі за шикарне життя, тоді як у її країні триває повномасштабна війна.

В опублікованому "Українською правдою" розслідуванні повідомлялося, що в Дубаї було помічено цілу низку українських політиків, включаючи Юлію Тимошенко та її чоловіка. Сімейна пара відпочивала на віллі п’ятизіркового готелю "Kempinski".

Після появи цієї інформації у ЗМІ, у соціальних мережах багато хто засудив поведінку Тимошенко у такий непростий для нашої країни час. Водночас лідер партії "Батьківщина" стала героїнею фотожаб, створених користувачами з посиланнями на цю ситуацію.

"Телеграф" зібрав, як коментують і що пишуть у мережі про українського політика, яка шикарно проводила час на розкішних пляжах під час війни в Україні.

Зокрема, українці зауважили, що під час ефірів Тимошенко могла перебувати у номері готелю у Дубаї. Про це свідчать пальма та двері, схожі на ті, які встановлені в готелях.

Також користувачів цікавить питання, на яких підставах політик покинула країну, адже на службове відрядження це зовсім не схоже.

Водночас у мережі з’явилися і кумедні фотожаби з Юлією Тимошенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що нардепа Миколу Тищенка було звільнено з посади заступника голови фракції "Слуга народу" після своєї поїздки до Таїланду. Водночас його того ж дня виключили із партії "СН". Вся річ у тому, що політикам заборонено виїзд за кордон, якщо не йдеться про службове відрядження. Але, як зазначив, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, він не підписував жодних розпоряджень на відрядження за кордон України для народного депутата.