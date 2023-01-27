Тимошенко после отдыха в Дубае стала героиней фотожаб: лучшее из сети

Юлия Тимошенко сегодня в центре обсуждений среди пользователей сети

Лидера партии "Батькивщина", народного депутата Юлию Тимошенко, которая в январе была замечена в Дубае, активно обсуждают в сети за шикарную жизнь, в то время как в ее стране продолжается полномасштабная война.

В опубликованном "Украинской правдой" расследовании сообщалось, в Дубае был замечен целый ряд украинских политиков, включая Юлию Тимошенко и ее мужа. Семейная пара отдыхала на вилле пятизвездочной гостиницы "Kempinski".

После появления этой информации в СМИ, в социальных сетях многие осудили поведение Тимошенко в такое непростое для нашей страны время. На ряду с тем лидер партии "Батькивщина" стала героиней фотожаб, созданных пользователями с отсылками к этой ситуации.

"Телеграф" собрал, как комментируют и что пишут в сети об украинском политике, шикарно проводившим время на роскошных пляжах во время войны в Украине.

В частности, украинцы заметили, что во время эфиров Тимошенко могла находиться в номере отеля в Дубае. Об этом свидетельствует пальма и дверь, похожая на те, которые установлены в отелях.

Также пользователей интересует вопрос, на каких основаниях политик покинула страну., ведь на служебную командировку это совсем не похоже.

Вместе с тем в сети появились и забавные фотожабы с Юлией Тимошенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что нардеп Николай Тищенко был уволен с должности заместителя председателя фракции "Слуга народа" после своей поездки в Таиланд. Вместе с тем его в тот же день исключили из партии "СН". Все дело в том, что политикам запрещен выезд за границу, если речь не идет о служебной командировке. Но, как отметил, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, он не подписывал никак распоряжений на командировки за границу Украины для народного депутата.