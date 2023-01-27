Тимошенко, Шустер и не только: кого еще из "ВИПов" расследователи заметили на отдыхе в Дубае

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко совместно с мужем Александром, и не только они, убежали от серых военных будней нежиться под пальмами ОАЭ

Пока в Украине продолжается скандал вокруг якобы "рабочей поездки" нардепа Николая Тищенко в Таиланд, другие украинские политики тоже не пренебрегают отдыхом, когда в стране идет полномасштабная война с россией. В частности, журналисты издания "Украинская правда" выяснили, что семья главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, депутат от запрещенной в Украине пророссийской партии ОПЗЖ Наталья Королевская совместно со своим мужем Юрием Солодом, а также нардеп Вадим Столар регулярно отдыхают в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), а именно в Дубае.

Об этом говорится в новом материале расследователей "УП".

Так, журналисты установили, что кроме скандальной Тимошенко, которая длительное время провела на одном из самых дорогих курортов мира, в Дубае постоянно проживает и бизнесмен Валерий Хорошковский.

Кроме олигарха, административный центр одноименного эмирата понравился и приближенный к экс-министру внутренних дел Арсену Авакову нардеп Вилен Шатворян и даже известный украинский телеведущий и шоумен Савик Шустер, который, кстати, находился в ОАЭ в новогоднюю ночь.

Очевидно, что в Дубае украинские "ВИПы" чувствуют себя комфортно, ведь их достатки там никого не интересуют.

"Состоятельные украинские граждане, политики и миллиардеры, а вместе с ними большие украинские деньги, с началом полномасштабного вторжения переместились в ОАЭ", — говорится в сюжете "УП".

Напомним, что в 2021 году представители Пограничной службы зафиксировали вылет Юлии Тимошенко из Украины в ОАЭ 27 декабря. На Родину политик вернулась почти через месяц — 23 января 2022 года. Кроме того, источники "УП" рассказали, что дочь Тимошенко совместно с ее семьей недавно перебрались в ОАЭ на постоянное проживание.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Николай Тищенко прокомментировал громкий скандал вокруг своей псевдорабочей поездки в Таиланд. Политик заявил, что таким образом только занимается выполнением "поставленной задачи" от руководства партии и углубляет взаимоотношения с государствами Азиатского региона.