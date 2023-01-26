Мукачевский котел и батальон Пхукета. Подборка провалов и цитат Николая Тищенко

Народного депутата наказали — терпение у коллег прервалось

Махнувший в Таиланд народный депутат Николай Тищенко поплатился за это исключением из фракции и партии.

По крайней мере, сегодня такими последствиями за солнечный отпуск нардепа пригрозил Арахамия. Впоследствии глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сказала, что его исключили из партии. Спикер "Слуг" Палийчук заявила, что он уже уволен с должностизаместителя главы фракции, а впоследствии лишат членства и за рубежом.

Он все еще остается депутатом, лишить мандата может голосование.

Тищенко пришел в политику в 2019 году, променяв работу ресторатора и известного ведущего на телевидении на депутатское кресло. Тищенко победил на выборах в Верховную Раду по 219-му округу Киева от партии "Слуга народа".

Вспоминаем самые яркие моменты его карьеры:

Одиозные поступки

Встреча с украинской диаспорой в Таиланде

Посольство Украины в Таиланде анонсировало встречу Тищенко в этой стране 27 января с украинским обществом. Однако соцсети заподозрили, что Тищенко мог там оказаться не в рабочих целях (с 23 января за границей чиновники могут ездить только в командировку).

А спикер Рады Руслан Стефанчук подтвердил, что не отправлял Тищенко в Таиланд.

Отметим, главным образом, украинцев возмутил сам факт пребывания народного депутата в экзотической стране во время широкомасштабного вторжения.

Кстати, как оказалось, в прошлые годы жена Николая Тищенко, Алла, в интервью медиа говорила, что зимовка в Таиланде это давняя "семейная традиция".

"Зимовка в Таиланде, это давняя "семейная традиция"

Мукачевский котел

В первые дни наступления русских войск Тищенко видели у венгерской границы

Николай Тищенко в первые дни наступления российских войск в феврале уехал с семьей из Киева в Закарпатье, где пересидел до освобождения всей Киевщины от российских оккупантов.

Летом Тищенко уволили с должности главы Закарпатской областной организации "Слуги народа" из-за плохой репутации. Решение своим распоряжением прекратила Елена Шуляк, а согласовали с председателем политсовета Давидом Арахамией.

"Партия должна ассоциироваться с ежедневной кропотливой работой по помощи фронта и укреплению тыла, проводимой тысячами членов нашей политической команды, а не с публичными скандалами, сомнительными пиар-акциями и ссорами ", — прокомментировала Шуляк решение.

Скандал с бронежилетами

В июне Тищенко подарил терробороне Святошинского района непригодные к использованию бронежилеты. "Следствие Инфо" обнаружило, что бронежилеты датируются 1983 годом и не имеют сертификатов качества.

Скриншот сообщения депутата о пожертвовании для армии

(Сообщение Тищенко от 2 апреля, где он говорит, что бронежилеты его жена и помощницы "буквально привезли в Украину на себе").

При "простреливании" пистолетом Макарова с самым маленьким калибром — пуля пробивала пластину. Если бы в такой жилет на защитнике попали из автомата, это могло бы закончиться трагически.

Работа "Велюру" в локдаун

Во время карантина в 2020 году ресторан Тищенко "Велюр" работал наперекор общему запрету. Журналисты Бигус.Инфо запечатлели среди посетителей депутатов, чиновников и бизнесменов.

Тищенко был находчив в объяснениях и сказал, что на самом деле это штаб для встречи с помощниками для обсуждения плана преобразования Киева.

Ковидная вечеринка

В 2021 году Тищенко во время локдауна в Киеве устроил в гостинице громкую вечеринку по случаю дня рождения своей жены Аллы Барановской. Видео и фото одного из присутствующих на празднике в отеле Fairmont на Подоле попало в сети и за это дело взялась полиция.

Драка с Гео Леросом

В сентябре 2021 года в Верховной Раде подрались Николай Тищенко и внефракционный депутат Гео Лерос, ранее входивший в партию.

Схватка вспыхнула, когда Лерос обвинил в провале спецоперации по "вагнеровцам" президента Зеленского и руководителя его офиса Ермака. Чтобы прекратить толкотню, спикер объявил перерыв.

Во время гимна положил руку не туда

В апреле Тищенко во время звучания гимна Украины забыл место расположения сердца и положил руку направо.

Тищенко во время звучания гимна положил руку не на сердце

Раздал лимоны людям, потерявшим жилье на Позняках

В июне 2020 года Тищенко привез лимоны пострадавшим от взрыва дома на Позняках в Киеве, которые остались без крова.

Николай Тищенко раздает людям разрушенной взрывом многоэтажки лимоны

Впоследствии он объяснил, что раздавал лимоны по просьбе медиков.

Подборка цитат

В 2019 году Тищенко оконфузился, объясняя, что такое "формула Штайнмайера". Ни с того ни с сего он сравнил ее с резиновой куклой:

"Вы берете, например, игрушку, куклу берете, вот берете куклу. Например, надувную куклу вы берете. Вы знаете, как с ней справиться? Нет! Вот куклу вы берете. И вот, чтобы знать как… Или, не знаю, машину … Покупаете ли машину. Вы знаете, как с ней? Вот, чтобы справиться с этой задачей, вам нужна инструкция", — заявил Тищенко.

Тищенко сказал, что котлета на украинском языке будет "митбол":

"Русским языком – это митбол. Мы с вами вводим новые тренды. Потому что мы молодежь".

В октябре нардеп сообщил о взятии ВСУ Ливана вместо Лимана.

"Ливан наш! Я еще раз призываю всех народных депутатов ездить на передовую к нашим воинам, поддерживать их не с комфортных кресел в кабинетах, а лично".

Через несколько часов Тищенко удалил сообщение.

Поздравил с Днем Чернобыльской катастрофы:

" Хочу напомнить, что 26 апреля будет праздник, очень большой, очень важный праздник . Это трагедия, Чернобыльская катастрофа ", — сказал Тищенко.

После этого он призвал украинцев "поздравить, поблагодарить, поклониться тем людям, которые много лет назад оградили нас от этой катастрофы ".

Ранее Телеграф сообщал, что Николай Тищенко сфотографировался в центре донорства Одессы с гигантским бинтом на месте укола после сдачи крови.