Тищенко снова стал объектом насмешек в сети: что произошло на этот раз

Политик остается под пристальным вниманием публики, которая использует любой повод для шуток

Украинский нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко, недавно отличившийся недозаполненной декларацией, снова находится в центре внимания пользователей сети. На этот раз — после посещения Одессы, в которой побывал на День города, 2 сентября. И пока мэр города Геннадий Труханов записывал необычное поздравление, Тищенко вовсю фотографировался в центре донорства, где и сам приобщился к сдаче крови для нужд украинских защитников.

Внимание пользователей сети наиболее привлек снимок политика, где он запечатлен с крепко забинтованной левой рукой. Снимки Николай Тищенко выложил на собственной Facebook-странице.

"Сейчас наши ребята из ВСУ ведут активное наступление на Юге. Волонтеры призывают всех небезразличных украинцев сдавать кровь. Это важно как для военных, так и для мирных жителей. Поэтому сегодня [пост за 2 сентября — ред.], как только прибыл в Одессу, побывал на станции переливания крови и тоже стал одним из доноров", — отметил политик.

Николай Тищенко сдает кровь в Одессе

Впрочем то, как на руку Тищенко наложена повязка, скорее напоминает серьезную травму, чем последствия забора крови.

Та самая фотография с перебинтованной рукой

Учитывая скандальное прошлое народного депутата, который то получает именное оружие за неизвестные "подвиги", то фотографируется с "Джавелинами", которым лучше быть на фронте, украинцы тут же отреагировали на происходящее шквалом шуток.

Кто-то интересуется, где он мог получить подобную "боевую травму", кто-то — саркастически "молится" за его выздоровление. Подобная реакция людей вызвана непереносимостью пиара на войне, как можно понять из комментариев.

Отметим, что чуть больше месяца назад Николай Тищенко умудрился стать героем сразу двух скандалов за одни сутки. Фигурантом одного из них стала его коллега по фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая.

Также "Телеграф" рассказывал, почему нардепа раскритиковали за подаренные терробороне бронежилеты.