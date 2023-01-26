Нардеп Тищенко поплатился за поездку в Таиланд: больше не "слуга народа"

Поездка в Таиланд во время войны дорого обошлась нардепу

После разлетевшейся по сети новости о том, что нардеп Николай Тищенко отправился в Таиланд на встречу с украинской общиной, в "Слуге народа" сделали жесткое заявление о подготовке к ряду кадровіх решений.

Речь идет об увольнении Николая Тищенко с должности заместителя председателя фракции "Слуга Народа". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Созываем срочное заседание, чтобы исключить его из состава нашей фракции. Обращаюсь к Елене Шуляк с просьбой исключить его из партии "Слуга Народа". Уверен, никому не нужно объяснять, за что", — отметил Арахамия.

Он надеется, что после принятия данного решения каждый из депутатов поймет, в чем заключается его работа во время войны.

В то же время спикер фракции в ВР Юлия Палийчук в своем Telegram-канале сообщает, что Тищенко уволен с должности заместителя председателя фракции "СН". В ближайшее время ожидается проведение заседания фракции.

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщает об исключении Тищенко из "СН".

Стоит добавить, что в январе СНБО принял решение относительно выезда чиновников за границу. В период мобилизации и военного положения в Украине они не могут выезжать за пределы страны с негосударственной целью. Выезд разрешен только в случае служебных командировок. Это распространяется на правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех, кто должен работать на государство и в государстве.

Как отметил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook, Николая Тищенко никто не отправлял за границу. Распоряжение на командировку в Таиланд для нардепа он не подписывал.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что совсем недавно в скандал из-за празднования Нового года в Париже попала пресс-офицер Южного регионального управления государственной пограничной службы Украины Иванна Плантовская. Девушку раскритиковали за демонстрация шикарной жизни в то время, как в ее стране идет кровавая война.