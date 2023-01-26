Нардеп Тищенко поплатився за поїздку до Таїланду: більше не "слуга народу"

Поїздка до Таїланду під час війни дорого обійшлася нардепу

Після новини про те, що нардеп Микола Тищенко вирушив до Таїланду на зустріч з українською громадою, у "Слузі народу" зробили жорстку заяву про підготовку до низки кадрових рішень.

Йдеться про звільнення Миколи Тищенка з посади заступника голови фракції "Слуга Народу". Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Скликаємо термінове засідання, щоб виключити його зі складу нашої фракції. Звертаюся до Олени Шуляк із проханням виключити його з партії "Слуга Народу". Упевнений, нікому не потрібно пояснювати, за що", — зазначив Арахамія.

Він сподівається, що після ухвалення цього рішення кожен із депутатів зрозуміє, в чому полягає його робота під час війни.

Водночас спікер фракції у ВР Юлія Палійчук у своєму Telegram-каналі повідомляє, що Тищенка звільнено з посади заступника голови фракції "СН". Найближчим часом очікується проведення засідання фракції.

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомляє про виключення Тищенка з "СН".

Варто додати, що у січні РНБО ухвалила рішення щодо виїзду чиновників за кордон. У період мобілізації та воєнного стану в Україні вони не можуть виїжджати за межі країни з недержавною метою. Виїзд дозволено лише у разі службових відряджень. Це поширюється на правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх, хто має працювати на державу та в державі.

Як зазначив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук на своїй сторінці у Facebook, Миколу Тищенка ніхто не відправляв за кордон. Розпорядження на відрядження до Таїланду для нардепа він не підписував.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що зовсім недавно до скандалу через святкування Нового року в Парижі потрапила пресофіцер Південного регіонального управління державної прикордонної служби України Іванна Плантовська. Дівчину розкритикували за демонстрацію шикарного життя в той час, як у її країні триває кривава війна.