Мукачівський котел і батальйон Пхукет. Підбірка провалів та цитат Миколи Тищенка

Народного депутат покарали — терпець в колег урвався

Народний депутат Микола Тищенко, який махнув до Таїланду, поплатився за це виключенням з фракції та партії.

Принаймні сьогодні такими наслідками за сонячну відпустку нардепу пригрозив Арахамія. Згодом голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк сказала, що його виключили з партії. Речниця "Слуг" Палійчук заявила, що його вже звільнено з посади заступника голови фракції, а згодом позбавлять членства і там.

Він все ще лишається депутатом, позбавити мандата може голосування.

Тищенко прийшов у політику у 2019 році, промінявши роботу ресторатора та відомого ведучого на ТБ на депутатське крісло. Тищенко переміг на виборах у Верховну Раду по 219 округу Києва від партії "Слуга народу".

Згадуємо найяскравіші моменти його кар’єри:

Одіозні вчинки

Зустріч з українською діаспорою у Таїланді

Посольство України в Таїланді анонсувало зустріч Тищенка у цій країні 27 січня з українською громадою. Однак соцмережі запідозрили, що Тищенко міг там опинитись не у робочих цілях (з 23 січня за кордоном чиновники можуть їздити лише у відрядження).

А спікер Ради Руслан Стефанчук підтвердив, що не відправляв Тищенка до Таїланду.

Зазначимо, головним чином українців обурив сам факт перебування народного депутата в екзотичній країні під час широкомасштабного вторгнення.

До речі, як виявилося, у минулі роки дружина Миколи Тищенка, Алла, в інтерв’ю медіа казала, що зимівля у Таїланді, це давня "сімейна традиція".

"Зимівля у Таїланді, це давня “сімейна традиція”

Мукачівський котел

У перші дні наступу російських військ Тищенка бачили поблизу угорського кордону

Микола Тищенко у перші дні наступу російських військ у лютому виїхав з родиною з Києва до Закарпаття, де пересидів до звільнення всієї Київщини від російських окупантів.

Влітку Тищенка звільнили з посади голови Закарпатської обласної організації "Слуги народу" через погану репутацію. Рішення своїм розпорядженням припинила Олена Шуляк, а погодили із головою політради Давидом Арахамією.

"Партія має асоціюватися зі щоденною кропіткою роботою по допомозі фронту та укріпленню тилу, яку проводять тисячі членів нашої політичної команди, а не із публічними скандалами, сумнівними піар-акціями та сварками", — прокоментувала Шуляк рішення.

Скандал з бронежилетами

У червні Тищенко подарував теробороні Святошинського району непридатні до використання бронежилети. "Слідство Інфо" виявило, що бронежилети датуються 1983 роком і не мають сертифікатів якості.

Скріншот допису депутата про пожертву для армії

(Допис Тищенко від 2 квітня, де він каже, що бронежилети його дружина та помічниці "буквально привезли в Україну на собі").

При "прострілюванні" пістолетом Макарова з найменшим калібром — куля пробивала пластину. Якби в такий жилет на захисникові поцілили з автомата, то це могло б закінчитися трагічно.

Робота "Велюру" у локдаун

Під час карантину у 2020 році ресторан Тищенка "Велюр" працював наперекір загальній забороні. Журналісти Бігус.Інфо зафільмували серед відвідувачів депутатів, чиновників та бізнесменів.

Тищенко був винахідливим у поясненнях та сказав, що насправді це штаб для зустрічі з помічниками для обговорення плану перетворення Києва.

Ковідна вечірка

У 2021 році Тищенко під час локдауну в Києві влаштував в готелі гучну вечірку з нагоди дня народження своєї дружини Алли Баранівської. Відео та фото одного з присутніх на святі в готелі Fairmont, що на Подолі, потрапило у мережі і за цю справу взялася поліція.

Бійка з Гео Леросом

У вересні 2021 у Верховній Раді побилися Микола Тищенко та позафракційний депутат Гео Лерос, який раніше входив до партії.

Сутичка спалахнула, коли Лерос звинуватив у провалі спецоперації щодо "вагнерівців" президента Зеленського та керівника його офісу Єрмака. Щоби припинити штовханину, спікер оголосив перерву.

Під час гімну поклав руку не туди

У квітні Тищенко під час звучання гімну України забув місце розташування серця та поклав руку праворуч.

Тищенко під час звучання гімну поклав руку не на серце

Роздав лимони людям, які втратили житло на Позняках

У червні 2020-го року Тищенко привіз лимони постраждалим від вибуху будинку на Позняках в Києві, які залишилися без даху над головою.

Микола Тищенко роздає людям зруйнованої вибухом багатоповерхівки лимони

Згодом він пояснив, що роздавав лимони на прохання медиків.

Добірка цитат

У 2019 році Тищенко осоромився, пояснюючи, що таке "формула Штайнмаєра". Ні сіло ні впало він порівняв її з гумовою лялькою:

"Ви берете, наприклад, іграшку, ляльку берете, ось берете ляльку. Наприклад, надувну ляльку ви берете. Ви знаєте, як з нею впоратися? Ні! Ось ляльку ви берете. І ось, щоб знати як … Або, не знаю, машину… Чи купуєте машину. Ви знаєте, як з нею? Ось, щоб впоратися з цим завданням, вам потрібна інструкція", — заявив Тищенко.

Тищенко сказав, що котлета українською мовою буде "мітбол":

"Українською мовою – це мітбол. Ми з вами вводимо нові тренди. Тому що ми молодь".

У жовтні нардеп повідомив про взяття ЗСУ Лівану замість Лиману.

"Ливан наш! Я вкотре закликаю всіх народних депутатів їздити на передову до наших воїнів, підтримувати їх не з комфортних кресел у кабінетах, а особисто".

Через декілька годин Тищенко видалив допис.

Привітав з Днем Чорнобильської катастрофи:

"Хочу нагадати, що 26 квітня буде свято, дуже велике, дуже важливе свято. Це трагедія, Чорнобильська катастрофа", — сказав Тищенко.

Після цього він закликав українців "привітати, подякувати, вклонитися тим людям, які багато років тому захистили нас від цієї катастрофи".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Микола Тищенко сфотографувався в центрі донорства Одеси з гігантським бинтом на місці уколу після здачі крові.