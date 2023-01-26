Мукачівський котел і батальйон Пхукет. Підбірка провалів та цитат Миколи Тищенка
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Народного депутат покарали — терпець в колег урвався
Народний депутат Микола Тищенко, який махнув до Таїланду, поплатився за це виключенням з фракції та партії.
Принаймні сьогодні такими наслідками за сонячну відпустку нардепу пригрозив Арахамія. Згодом голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк сказала, що його виключили з партії. Речниця "Слуг" Палійчук заявила, що його вже звільнено з посади заступника голови фракції, а згодом позбавлять членства і там.
Він все ще лишається депутатом, позбавити мандата може голосування.
Тищенко прийшов у політику у 2019 році, промінявши роботу ресторатора та відомого ведучого на ТБ на депутатське крісло. Тищенко переміг на виборах у Верховну Раду по 219 округу Києва від партії "Слуга народу".
Згадуємо найяскравіші моменти його кар’єри:
Одіозні вчинки
Зустріч з українською діаспорою у Таїланді
Посольство України в Таїланді анонсувало зустріч Тищенка у цій країні 27 січня з українською громадою. Однак соцмережі запідозрили, що Тищенко міг там опинитись не у робочих цілях (з 23 січня за кордоном чиновники можуть їздити лише у відрядження).
А спікер Ради Руслан Стефанчук підтвердив, що не відправляв Тищенка до Таїланду.
Зазначимо, головним чином українців обурив сам факт перебування народного депутата в екзотичній країні під час широкомасштабного вторгнення.
До речі, як виявилося, у минулі роки дружина Миколи Тищенка, Алла, в інтерв’ю медіа казала, що зимівля у Таїланді, це давня "сімейна традиція".
Мукачівський котел
Микола Тищенко у перші дні наступу російських військ у лютому виїхав з родиною з Києва до Закарпаття, де пересидів до звільнення всієї Київщини від російських окупантів.
Влітку Тищенка звільнили з посади голови Закарпатської обласної організації "Слуги народу" через погану репутацію. Рішення своїм розпорядженням припинила Олена Шуляк, а погодили із головою політради Давидом Арахамією.
"Партія має асоціюватися зі щоденною кропіткою роботою по допомозі фронту та укріпленню тилу, яку проводять тисячі членів нашої політичної команди, а не із публічними скандалами, сумнівними піар-акціями та сварками", — прокоментувала Шуляк рішення.
Скандал з бронежилетами
У червні Тищенко подарував теробороні Святошинського району непридатні до використання бронежилети. "Слідство Інфо" виявило, що бронежилети датуються 1983 роком і не мають сертифікатів якості.
(Допис Тищенко від 2 квітня, де він каже, що бронежилети його дружина та помічниці "буквально привезли в Україну на собі").
При "прострілюванні" пістолетом Макарова з найменшим калібром — куля пробивала пластину. Якби в такий жилет на захисникові поцілили з автомата, то це могло б закінчитися трагічно.
Робота "Велюру" у локдаун
Під час карантину у 2020 році ресторан Тищенка "Велюр" працював наперекір загальній забороні. Журналісти Бігус.Інфо зафільмували серед відвідувачів депутатів, чиновників та бізнесменів.
Тищенко був винахідливим у поясненнях та сказав, що насправді це штаб для зустрічі з помічниками для обговорення плану перетворення Києва.
Ковідна вечірка
У 2021 році Тищенко під час локдауну в Києві влаштував в готелі гучну вечірку з нагоди дня народження своєї дружини Алли Баранівської. Відео та фото одного з присутніх на святі в готелі Fairmont, що на Подолі, потрапило у мережі і за цю справу взялася поліція.
- Бійка з Гео Леросом
У вересні 2021 у Верховній Раді побилися Микола Тищенко та позафракційний депутат Гео Лерос, який раніше входив до партії.
Сутичка спалахнула, коли Лерос звинуватив у провалі спецоперації щодо "вагнерівців" президента Зеленського та керівника його офісу Єрмака. Щоби припинити штовханину, спікер оголосив перерву.
Під час гімну поклав руку не туди
У квітні Тищенко під час звучання гімну України забув місце розташування серця та поклав руку праворуч.
Роздав лимони людям, які втратили житло на Позняках
У червні 2020-го року Тищенко привіз лимони постраждалим від вибуху будинку на Позняках в Києві, які залишилися без даху над головою.
Згодом він пояснив, що роздавав лимони на прохання медиків.
Добірка цитат
- У 2019 році Тищенко осоромився, пояснюючи, що таке "формула Штайнмаєра". Ні сіло ні впало він порівняв її з гумовою лялькою:
"Ви берете, наприклад, іграшку, ляльку берете, ось берете ляльку. Наприклад, надувну ляльку ви берете. Ви знаєте, як з нею впоратися? Ні! Ось ляльку ви берете. І ось, щоб знати як … Або, не знаю, машину… Чи купуєте машину. Ви знаєте, як з нею? Ось, щоб впоратися з цим завданням, вам потрібна інструкція", — заявив Тищенко.
- Тищенко сказав, що котлета українською мовою буде "мітбол":
"Українською мовою – це мітбол. Ми з вами вводимо нові тренди. Тому що ми молодь".
- У жовтні нардеп повідомив про взяття ЗСУ Лівану замість Лиману.
"Ливан наш! Я вкотре закликаю всіх народних депутатів їздити на передову до наших воїнів, підтримувати їх не з комфортних кресел у кабінетах, а особисто".
Через декілька годин Тищенко видалив допис.
- Привітав з Днем Чорнобильської катастрофи:
"Хочу нагадати, що 26 квітня буде свято, дуже велике, дуже важливе свято. Це трагедія, Чорнобильська катастрофа", — сказав Тищенко.
Після цього він закликав українців "привітати, подякувати, вклонитися тим людям, які багато років тому захистили нас від цієї катастрофи".
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Микола Тищенко сфотографувався в центрі донорства Одеси з гігантським бинтом на місці уколу після здачі крові.