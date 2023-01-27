Тимошенко, Шустер і не тільки: кого ще з "ВІПів" розслідувачі помітили на відпочинку у Дубаї

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко спільно з чоловіком Олександром, і не тільки вони, втекли від сірих воєнних буднів ніжитися під пальмами ОАЕ

Поки в Україні розгорається скандал навколо нібито "робочої поїздки" нардепа Миколи Тищенка до Таїланду, інші українські політики також не забувають про відпочинок, коли в країні триває повномасштабна війна з росією. Зокрема, журналісти видання "Українська правда" з'ясували, що родина очільниці партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, депутатка від забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ Наталія Королевська спільно зі своїм чоловіком Юрієм Солодом, а також нардеп Вадим Столар регулярно відпочивають в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), а саме у Дубаї.

Про це йдеться у новому матеріалі розслідувачів "УП".

Так, журналісти встановили, що крім скандальної Тимошенко, яка тривалий час провела на одному з найдорожчих курортів світу, в Дубаї постійно проживає й бізнесмен Валерій Хорошковський.

Крім олігарха, адміністративний центр однойменного емірату вподобав і наближений до ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова нардеп Вілен Шатворян і навіть відомий український телеведучий і шоумен Савік Шустер, який, до речі, перебував в ОАЕ у новорічну ніч.

Очевидно, що у Дубаї українські "ВІПи" почуваються комфортно, адже їх статки там нікого не цікавлять.

"Заможні українські громадяни, політики та мільярдери, а разом з ними великі українські гроші, з початком повномасштабного вторгнення перемістилися до ОАЕ", — йдеться у сюжеті "УП".

Нагадаємо, як у 2021 представники Прикордонної служби зафіксували виліт Юлії Тимошенко з України до ОАЕ 27 грудня. На Батьківщину політикиня повернулася майже через місяць — 23 січня 2022 року. Крім того, джерела "УП" розповіли, що донька Тимошенко спільно з її сім'єю нещодавно перебралися до ОАЕ на постійне проживання.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Микола Тищенко прокоментував гучний скандал навколо своєї псевдоробочої поїздки до Таїланду. Політик заявив, що таким чином лише займається виконанням "поставленої задачі" від керівництва партії та поглиблює взаємовідносини України із державами Азійського регіону.