Перевершив Меладзе і зірвав овації: Галкін прокричав "Героям слава!" на концерті в Дубаї (відео)

На своєму сольному концентрі в Дубаї Галкін багато говорив про "іноагента", "мітинг" та неможливість бути "нейтральним", а потім крикнув зі сцени "Героям слава!"

Відомий російський комік Максим Галкін, який не підтримує вторгнення росії в Україну і якого в рф визнали "іноагентом", після Нового року відновив свої виступи за кордоном. Напередодні він зібрав повний зал на сольному концерті в Дубаї.

Під час концерту, відео з якого виклали у мережу, Галкін неодноразово жартував про те, що він — іноагент і його начебто просили не перетворювати цей виступ на мітинг. Проте артист зауважив, що не може бути "нейтральним".

Після цих слів із залу пролунало: "Героям слава!". Спершу гуморист не розчув і попросив повторити, тож відреагував уже на "Слава Україні!" — прямо зі сцени Галкін прокричав у відповідь: "Героям слава!". Зал підтримав артиста шаленими оваціями.

На сторінці артиста в Інстаграм є невеличкий фрагмент із концерту в Дубаї з дуже цікавим підписом: "ЦЕЙ МАТЕРІАЛ (ІНФОРМАЦІЯ) ВИРОБЛЕНО, ПОШИРЕНО ІНОЗЕМНИМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ ОЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКІНИМ АБО СТОСУЄТЬСЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНОЗЕМНОГО АГЕНТА МАКСИМА ОЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКІНА".

Нагадаємо, що Алла Пугачова, Максим Галкін та їхні діти ще з весни 2022 року проживають в Ізраїлі. Після того як коміка визнали іноангентом, він заявив, що сенсу повертатися до росії не бачить. Натомість і Галкін, і Пугачова підтримують Україну, засуджуючи військове вторгнення рф на нашу територію.

Раніше ми розповідали, що Валерій Меладзе також не підтримує російське вторгнення в Україну. Днями він теж відповів на відоме гасло "Слава Україні!" і після цього потрапив у немилість на московії. Тепер його пропонують позбавити усіх нагород та російського громадянства. Після таких невтішних для себе новин співак заговорив про "ментальну близькість" українців та росіян. Війна, розв’язана росією, на його думку, всього лиш "конфлікт".