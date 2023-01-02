У рф обурюються через слова Валерія Меладзе "Героям Слава" і вже придумали покарання

Росіяни, очікувано, опинилися у гніві після слів артиста на нещодавньому концерті

Співак Валерій Меладзе, який не підтримав повномасштабне вторгнення росії на територію України, остаточно потрапив у немилість у рф. Після його відповіді на відоме гасло "Слава Україні!" російські чиновники на нього озброїлися і вже вигадали покарання.

Голова комітету держдуми рф з питань сім’ї, жінок і дітей Ніна Останіна назвала Меладзе зрадником і має намір відкликати всі його звання та нагороди, а він, між іншим, заслужений артист росії. Про це йдеться у російських Телеграм-каналах.

Так, чиновниця має намір звернутися до мінкульту.

"Мені цікаво, чому міністерство культури з одного боку, а з іншого боку — та сама організація, в якій перебуває Валерій Меладзе, нічого не кажуть, — обурилася Останіна. - Я візьму на себе цю відповідальність, щоб знайти тих, хто ініціював присвоєння цих звань, хто зараз відмовчується боягузливо в ганчірочку і вдає, що не має до цього жодного стосунку".

Нагадаємо, інцидент, який став приводом для невдоволень росіян, стався на одному з корпоративів у Дубаї. Валерій Меладзе на вітання шанувальника "Слава Україні!" відповів тихе "Героям Слава!". Щоправда, швидко "дав задню", заявивши, що він "поза політикою". Відео із цим діалогом розлетілося мережею.

Як повідомлялося раніше, брати Костянтин та Валерій Меладзе вперше за довгий час разом з’явилися на публіці в одному з європейських міст.