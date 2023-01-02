Одруженого на Брежнєвій Костянтина Меладзе помітили в аеропорту на шляху до Берліна з двома жінками

Не вщухають чутки про розлучення Брежнєвої та Меладзе

Співачка Віра Брежнєва з початку повномасштабного вторгнення виступила на підтримку України та допомагає українським біженцям, проте її чоловік Костянтин Меладзе відмовчується. Артистка виїхала з росії до Італії, а ось про місцезнаходження її чоловіка точно нічого не відомо.

Нещодавно композитора помітили у жіночій компанії, але без дружини. Нібито Костянтин Меладзе був в аеропорту Риги (Латвія) з двома жінками без Віри, фотографія спливла у ряді Телеграм-каналів у понеділок, 2 січня.

У повідомленні йдеться, що Костянтин Меладзе летів з Риги до Берліна і разом з ним нібито були ще дві жінки. Віру Брежнєву там не помітили, стверджується в соцмережах.

Варто додати, що у столиці Латвії нещодавно була і сама співачка. Віра Брежнєва відновила концертну діяльність. На концерті вона заявила, що опиняється від псевдоніма "Брежнєва", тепер вона просто VERA.

Нагадаємо, росЗМІ почали говорити про розлучення пари ще влітку, нібито відносини розладналися через різницю у поглядах на російсько-українську війну та бажання Костянтина продовжувати жити і будувати бізнес у рф. До речі, співачка перестала публікувати спільні фото із чоловіком у соціальних мережах. Чи правда, що Брежнєва та Меладзе розлучаються, жоден з них публічно не коментує.

Також "Телеграф" писав, що брат Костянтина – Валерій Меладзе – засудив дії російської влади. За що потрапив у немилість у росії, але потім почав з’являтися на закритих заходах. Нещодавно в мережу випливло відео, де Меладзе здивував відповіддю на гасло "Слава Україні!".