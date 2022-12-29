Брати Меладзе вперше за довгий час з’явилися разом на публіці: де вони зараз (фото)

Ніхто з чоловіків навіть не проговорився про війну в Україні

Валерій та Костянтин Меладзе, місцеперебування якого нещодавно розкрив його колега Андрій Данилко, вперше після початку повномасштабної війни в Україні 24 лютого з’явилися на одній сцені.

Рідні брати вийшли на сцену в Берліні, де днями Валерій виступав у рамках гастрольного туру Німеччиною. Фотографію Меладзе опублікувала солістка гурту "ВІА Гра" Софія Тарасова у сторіс Інстаграму.

Відомо, що під час концерту виконавець запросив на сцену старшого брата Костянтина та подякував за те, що той написав йому пісні. Проте чоловіки і слова не промовили про війну у своїй рідній країні — Україні.

Потім Тарасова опублікувала фото, де вона із двома Меладзе позує у гримерці.

Брати Меладзе та Софія Тарасова

Нагадаємо, що Костянтин Меладзе та Віра Брежнєва опинилися на межі розлучення через різні політичні погляди. Подружжя перестало разом з’являтися на публіці. Російські ЗМІ писали, що вони роз’їхалися різними країнами. Також наголошувалося, що Брежнєву сильно дратує мовчання її чоловіка.

А 22 листопада Меладзе залишив в соцмережі про Брежнєву загадкове послання — чоловік відзначив 19-річчя входження співачки до групи "ВІА Гра".