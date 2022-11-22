Костянтин Меладзе після чуток про розлучення з Брежнєвою залишив про неї загадкове послання

Коментарі під публікацією Меладзе закрив

Відомий продюсер Костянтин Меладзе, місцезнаходження якого нещодавно розкрив його колега Андрій Данилко, вийшов на зв’язок із передплатниками на тлі чуток про розлучення зі співачкою Вірою Брежнєвою.

Український композитор опублікував у Instagram новий пост, заінтригувавши свою багатотисячну аудиторію. Він поділився з кумирами архівною фотографією Брежнєвої, на якій Віра постала зовсім маленькою дівчинкою з коротким волоссям та задумливим поглядом.

"22.11. Кохання врятує світ", — Меладзе прокоментував фото, додавши до підпису червоне серце.

Цю дату він написав не випадково, саме цього дня, 19 років тому, дружина музичного продюсера увійшла до складу гурту "ВІА Гра".

Коментарі під публікацією Меладзе закрив. Однак він своїм постом довів, що в сім’ї у зіркового подружжя все добре. Варто нагадати, що нещодавно співачка під час спілкування з фолловерами заявила — у неї збирається з уламків розбите серце.

Нещодавно "Телеграф" розповідав, що Костянтин Меладзе та Віра Брежнєва опинилися на межі розлучення через різні політичні погляди. Подружжя перестало разом з’являтися в суспільстві. Російські ЗМІ писали, що вони роз’їхалися різними країнами. Також наголошувалося, що Брежнєву сильно дратує мовчання її чоловіка.