Константин Меладзе после слухов о разводе с Брежневой оставил о ней загадочное послание

Комментарии под публикацией Меладзе закрыл

Известный продюсер Константин Меладзе, местонахождение которого недавно раскрыл его коллега Андрей Данилко, вышел на связь с подписчиками на фоне слухов о разводе с певицей Верой Брежневой.

Украинский композитор опубликовал в Instagram новый пост, заинтриговав свою многотысячную аудиторию. Он поделился с кумирами архивной фотографией Брежневой, на которой Вера предстала совсем маленькой девочкой с короткими волосами и задумчивым взглядом.

"22.11. Любовь спасет мир", — Меладзе прокомментировал фото, добавив к подписи красное сердце.

Данную дату он написал не случайно, именно в этот день, 19 лет назад супруга музыкального продюсера вошла в состав группы "ВИА Гра".

Комментарии под публикацией Меладзе закрыл. Однако он своим постом доказал, что в семье у звездных супругов все хорошо. Стоит напомнить, что недавно певица при общении с фолловерами заявила — у нее собирается из осколков разбитое сердце.

Недавно "Телеграф" рассказывал, что Константин Меладзе и Вера Брежнева оказались на грани развода из-за разных политических взглядов. Супруги перестали вместе появляться в обществе. Российские СМИ писали, что они разъехались по разным странам. Также отмечалось, что Брежневу сильно раздражает молчание ее мужа.