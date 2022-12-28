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Анну Трінчер рознесли за вульгарний образ у кліпі про козачку

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Анна Трінчер та Позитив Новина оновлена 28 грудня 2022, 15:26
Анна Трінчер та Позитив. Фото https://www.instagram.com/annatrincher_official/

Ідея кліпу та її реалізація зовсім не сподобалися українському глядачеві

Юна українська співачка Анна Трінчер після невдалого оголошення про "поповнення в сім’ї" знову стала головною героїнею скандалу у мережі. Тільки цього разу причиною став їхній новий кліп із репером Позитивом, а якщо бути ще точніше, то її розкритикували за образ "козачки".

Прем’єра відеороботи "Який ти козак" відбулася 28 грудня на ютуб-каналі артистки. Однак перші обурені коментарі прилетіли їй раніше, одразу після публікації анонсу. Про це Трінчер розповіла на своїй сторінці в Інстаграм.

"Попроси штани у сусіда", "Хоч би пиріг прикрила, козачка" — такі повідомлення отримала співачка, і одразу ж відповіла своїм хейтерам. Дівчина навела приклад образи всесвітньовідомих див — Бейонсе і Брітні Спірс, які часто виступають у подібних образах і вбраннях.

Коментарі про Анну Трінчер

"Артисти, на яких я виросла. Може, у них запитати, де вони штани втратили" - обурено відповіла Трінчер.

Пост Анни Трінчер в Інстаграм

Однак на цьому хейт не закінчився, адже після публікації повного кліпу в українського глядача з’явилися й інші зауваження до їхньої роботи. Крім вульгарних нарядів співачки, дуже сильно в очі впадає кричуща реклама, якій напханий кліп.

Коментарі про кліп Анни Трінчер та Позитиву
Коментарі про кліп Анни Трінчер та Позитиву
Коментарі про кліп Анни Трінчер та Позитиву
Коментарі про кліп Анни Трінчер та Позитиву
Коментарі про кліп Анни Трінчер та Позитиву
Коментарі про кліп Анни Трінчер та Позитиву
Коментарі про кліп Анни Трінчер та Позитиву

Анна Трінчер & POSITIFF — Який ти козак

Нагадаємо, що раніше в мережі сколихнув скандал за участю популярних реперів Kalush (Олег Псюк) та Skofka (Володимир Самолюк) через їх новий хіт "Батьківщина". В одному із рядків українці побачили сексизм.

Теги:
#Кліп #Позитив #Анна Трінчер