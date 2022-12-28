Анну Трінчер рознесли за вульгарний образ у кліпі про козачку

Ідея кліпу та її реалізація зовсім не сподобалися українському глядачеві

Юна українська співачка Анна Трінчер після невдалого оголошення про "поповнення в сім’ї" знову стала головною героїнею скандалу у мережі. Тільки цього разу причиною став їхній новий кліп із репером Позитивом, а якщо бути ще точніше, то її розкритикували за образ "козачки".

Прем’єра відеороботи "Який ти козак" відбулася 28 грудня на ютуб-каналі артистки. Однак перші обурені коментарі прилетіли їй раніше, одразу після публікації анонсу. Про це Трінчер розповіла на своїй сторінці в Інстаграм.

"Попроси штани у сусіда", "Хоч би пиріг прикрила, козачка" — такі повідомлення отримала співачка, і одразу ж відповіла своїм хейтерам. Дівчина навела приклад образи всесвітньовідомих див — Бейонсе і Брітні Спірс, які часто виступають у подібних образах і вбраннях.

"Артисти, на яких я виросла. Може, у них запитати, де вони штани втратили" - обурено відповіла Трінчер.

Однак на цьому хейт не закінчився, адже після публікації повного кліпу в українського глядача з’явилися й інші зауваження до їхньої роботи. Крім вульгарних нарядів співачки, дуже сильно в очі впадає кричуща реклама, якій напханий кліп.

Анна Трінчер & POSITIFF — Який ти козак

Нагадаємо, що раніше в мережі сколихнув скандал за участю популярних реперів Kalush (Олег Псюк) та Skofka (Володимир Самолюк) через їх новий хіт "Батьківщина". В одному із рядків українці побачили сексизм.