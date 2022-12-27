"Совісті зовсім немає": росіяни вкрали український хіт про звірства у Бучі та Ірпені (відео)

Автор оригінальної пісні вже відреагував на "кавер"

Коли таланту немає, але хочеться прославитися, росіяни вигадали "лайфхак" — просто потрібно вкрасти трек у іншого артиста. На жаль, останнім часом обкраденими стають лише українські знаменитості. Спочатку свого треку позбулася співачка Злата Огневич, а тепер окупанти "переспівали" хіт українського репера Skofka "Чути гімн", в якому йдеться про Ірпінь, Бучу та інші зруйновані росією міста.

Про цей "інцидент" розповів Skofka на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши шматок відео "нового хіта". Артист відверто шокований тим, що зробили з його піснею, яку він також присвятив загиблому на війні з окупантами другу.

"До такого я точно не був готовий", – прокоментував Skofka.

Росіяни опублікували "кавер" на пісню "Чути гімн" обізвавши його "Вистоїм", і присвятивши "нелегкому життю та службі у прифронтовому Донецьку". Слова пісні переклали на російську та трохи перефразували рядки, а у кліпі показували триколори та символ російського вторгнення в Україну – "Z".

Порівняйте самі:

SKOFKA — Чутки ГІМН

ДПНГ — Вистоїмо

Зазначимо, що у коментарях росіян дорікнули у крадіжці, на що "артисти" відповіли, що слухачам просто "ведмідь на вуха настав". Зазначимо, що гнівні коментарі швидко підчищаються, але "Телеграф" встиг дещо "вихопити".

Нагадаємо, що раніше в мережі сколихнув скандал за участю популярних реперів Kalush (Олег Псюк) та Skofka (Володимир Самолюк) через їх новий хіт "Батьківщина". В одному із рядків українці побачили сексизм.