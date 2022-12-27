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"Совісті зовсім немає": росіяни вкрали український хіт про звірства у Бучі та Ірпені (відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Це не перший подібний випадок Новина оновлена 27 грудня 2022, 13:46
Це не перший подібний випадок. Фото Колаж "Телеграфа"

Автор оригінальної пісні вже відреагував на "кавер"

Коли таланту немає, але хочеться прославитися, росіяни вигадали "лайфхак" — просто потрібно вкрасти трек у іншого артиста. На жаль, останнім часом обкраденими стають лише українські знаменитості. Спочатку свого треку позбулася співачка Злата Огневич, а тепер окупанти "переспівали" хіт українського репера Skofka "Чути гімн", в якому йдеться про Ірпінь, Бучу та інші зруйновані росією міста.

Про цей "інцидент" розповів Skofka на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши шматок відео "нового хіта". Артист відверто шокований тим, що зробили з його піснею, яку він також присвятив загиблому на війні з окупантами другу.

"До такого я точно не був готовий", – прокоментував Skofka.

Росіяни опублікували "кавер" на пісню "Чути гімн" обізвавши його "Вистоїм", і присвятивши "нелегкому життю та службі у прифронтовому Донецьку". Слова пісні переклали на російську та трохи перефразували рядки, а у кліпі показували триколори та символ російського вторгнення в Україну – "Z".

Порівняйте самі:

SKOFKA — Чутки ГІМН

ДПНГ — Вистоїмо

Зазначимо, що у коментарях росіян дорікнули у крадіжці, на що "артисти" відповіли, що слухачам просто "ведмідь на вуха настав". Зазначимо, що гнівні коментарі швидко підчищаються, але "Телеграф" встиг дещо "вихопити".

Росіяни вкрали хіт репера Skofka Чути гімн
Росіяни вкрали хіт репера Skofka Чути гімн
Росіяни вкрали хіт репера Skofka Чути гімн

Нагадаємо, що раніше в мережі сколихнув скандал за участю популярних реперів Kalush (Олег Псюк) та Skofka (Володимир Самолюк) через їх новий хіт "Батьківщина". В одному із рядків українці побачили сексизм.

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