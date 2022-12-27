Укр

"Совести совсем нет": россияне украли украинский хит о зверствах в Буче и Ирпене (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Это не первый подобный случай Новость обновлена 27 декабря 2022, 13:46
Это не первый подобный случай. Фото Коллаж "Телеграфа"

Автор оригинальной песни уже отреагировал на "кавер"

Когда таланта нет, но хочется прославиться, россияне придумали "лайфхак" — просто нужно украсть трек у другого артиста. Увы, но в последнее время обворованными становятся лишь украинские знаменитости. Сначала своего трека лишилась певица Злата Огневич, а теперь оккупанты "перепели" хит украинского репера Skofka "Чути гімн", в котором говорится об Ирпене, Буче и других разрушенных россией городах.

Об этом "инциденте" рассказал Skofka на своей странице в Instagram, опубликовав кусок видео "нового хита". Артист откровенно в шоке от того, что сделали с его песней, которую он также посвятил погибшему на войне с оккупантами другу.

"К такому я точно не был готов", – прокомментировал Skofka.

Россияне опубликовали "кавер" на песню "Чути гімн" обозвав его "Выстоим", и посвятив "нелегкой жизни и службе в прифронтовом Донецке". Слова песни перевели на русский и немного перефразировали строки, а в клипе показывали триколоры и символ российского вторжения в Украину – "Z".

Сравните сами:

SKOFKA — ЧУТИ ГІМН

ДПНГ — Выстоим

Отметим, что в комментариях россиян упрекнули в воровстве, на что "артисты" ответили, что слушателям просто "медведь на уши наступил". Отметим, что гневные комментарии быстро подчищаются, но "Телеграф" успел несколько "выхватить".

Россияне украли хит рэпера Skofka Чути гімн
Россияне украли хит рэпера Skofka Чути гімн
Россияне украли хит рэпера Skofka Чути гімн

Напомним, что ранее в сети всколыхнул скандал с участием популярных реперов Kalush (Олег Псюк) и Skofka (Владимир Самолюк) из-за их нового хита "Батьківщина". В одной из строчек украинцы углядели сексизм.

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