"Совести совсем нет": россияне украли украинский хит о зверствах в Буче и Ирпене (видео)

Автор оригинальной песни уже отреагировал на "кавер"

Когда таланта нет, но хочется прославиться, россияне придумали "лайфхак" — просто нужно украсть трек у другого артиста. Увы, но в последнее время обворованными становятся лишь украинские знаменитости. Сначала своего трека лишилась певица Злата Огневич, а теперь оккупанты "перепели" хит украинского репера Skofka "Чути гімн", в котором говорится об Ирпене, Буче и других разрушенных россией городах.

Об этом "инциденте" рассказал Skofka на своей странице в Instagram, опубликовав кусок видео "нового хита". Артист откровенно в шоке от того, что сделали с его песней, которую он также посвятил погибшему на войне с оккупантами другу.

"К такому я точно не был готов", – прокомментировал Skofka.

Россияне опубликовали "кавер" на песню "Чути гімн" обозвав его "Выстоим", и посвятив "нелегкой жизни и службе в прифронтовом Донецке". Слова песни перевели на русский и немного перефразировали строки, а в клипе показывали триколоры и символ российского вторжения в Украину – "Z".

Сравните сами:

SKOFKA — ЧУТИ ГІМН

ДПНГ — Выстоим

Отметим, что в комментариях россиян упрекнули в воровстве, на что "артисты" ответили, что слушателям просто "медведь на уши наступил". Отметим, что гневные комментарии быстро подчищаются, но "Телеграф" успел несколько "выхватить".

Напомним, что ранее в сети всколыхнул скандал с участием популярных реперов Kalush (Олег Псюк) и Skofka (Владимир Самолюк) из-за их нового хита "Батьківщина". В одной из строчек украинцы углядели сексизм.