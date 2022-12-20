"Рускім би не дала": Kalush и Skofka попали в громкий скандал из-за новой песни

Парни "отгребли" хейта от своих самых преданных поклонников

Украинские исполнители Kalush и Skofka получили добрую волну хейта от своих фанатов после того, как выпустили в свет новую общую патриотическую композицию под названием "Батьківщина".

Причиной критики стал неоднозначный текст нового трека, а именно один куплет, в котором украинцы углядели сексизм, мизогинию и дилетантство.

"Кулі-дебіли полетіли, бо не мали права вони на слова Воля – це дівчина, що любить дім, тіки рускім би не дала"

Эти слова оскорбили не только многих украинок. Отметили нелогичность куплета и представители сильного пола: "Очень не понравилось. Почему лирика скатилась в пропасть? Ві же можете делать это качественно и классно, ребята", "Вы вообще читали текст песни? Какой смысл этой фразы?", "Хлопы, воля не является шлюхою, что-то вы дали маху".

Особенно досталось лидеру группы Kalush Orchestra Олегу Псюку. Под его постами в Инстаграме можно просмотреть одни недовольные комментарии поклонников и большую критику.

"То есть воля дала бы всем, кроме русских? То есть по мнению Kalush самый важный и светлый символ нашего государства и народа это какая-то лярва?", — пишут в сети.

Skofka уже ответил на гнев фанатов. В комментариях под постом рэпер порекомендовал взглянуть на эти строки не так прямолинейно. Мужчина отметил, что одно неудачно подобранное слово может перечеркнуть довольно мощный посыл песни, а люди, которые изначально негативно относятся к его творческому дуэту с Олегом Псюком, только разгоняют "зраду" и манипулируют людьми.

Сам Kalush никаких комментариев относительно скандала с песней еще не давал.

Напомним, в 2022 году украинская группа Kalush Orchestra заняла первое место на "Евровидении". Именно маме фронтмен группы Олег Псюк посвятил песню "Стефанія", с которой выступил на конкурсе. А недавно стало известно, кто представит Украину на "Евровидении-2023".