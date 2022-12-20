"Рускім би не дала": Kalush і Skofka потрапили у гучний скандал через нову пісню

Хлопці "відгребли" хейту від своїх найвідданіших шанувальників

Українські виконавці Kalush і Skofka отримали добру хвилю хейту від своїх фанатів після того, як випустили у світ нову спільну патріотичну композицію під назвою "Батьківщина".

Причиною критики став неоднозначний текст нового треку, а саме один куплет, у якому українці вбачили сексизм, мізогінію і дилетантство.

"Кулі-дебіли полетіли, бо не мали права вони на слова Воля – це дівчина, що любить дім, тіки рускім би не дала"

Ці слова образили не лише багатьох українок. Відзначили нелогічність куплета і представники сильної статі: "Дуже не сподобалося. Чому лірика скотилася в прірву? Ви ж можете робити це якісно і класно, хлопці", "Ви взагалі читали текст пісні? Який сенс цієї фрази?", "Хлопи, воля не є хвойдою, щось ви дали маху".

Особливо дісталося лідеру гурту Kalush Orchestra Олегу Псюку. Під його постами в Інстаграмі можна переглянути лише незадоволені коментарі шанувальників та велику критику.

"Тобто воля дала б усім, окрім руських? Тобто, на думку Kalush, найважливіший і світлий символ нашої держави і народу це якась лярва?", — пишуть у мережі.

Skofka вже відповів на гнів фанатів. У коментарях під постом репер порекомендував поглянути на ці рядки не так прямолінійно. Чоловік зазначив, що одне невдало підібране слово може перекреслити досить потужний посил пісні, а люди, які з самого спочатку негативно ставляться до його творчого дуету з Олегом Псюком, лише розганяють "зраду" та маніпулюють людьми.

Сам Kalush жодних коментарів щодо скандалу з піснею ще не давав.

Нагадаємо, у 2022 році український гурт Kalush Orchestra посів перше місце на "Євробаченні". Саме мамі фронтмен гурту Олег Псюк присвятив пісню "Стефанія", з якою виступив на конкурсі. А нещодавно стало відомо, хто представить Україну на "Євробаченні-2023".