Kalush та репер Skofka присвятили нову пісню "Батьківщина" всім українцям: від треку йдуть мурахи (відео)

Ця робота стане частиною майбутнього спільного альбому виконавців

Український гурт Kalush, який оголосив про музичну мобілізацію України, представив спільний трек із репером Skofka під назвою "Батьківщина". Артисти присвятили нову композицію всім українцям і закликали вірити у світле майбутнє України та скору перемогу у війні.

Про це "Телеграфу" повідомили у пресслужбі артистів. У п’ятницю, 16 грудня, на Youtube-каналі Kalush опубліковано й спільну відеороботу виконавців на нову композицію.

"Віра — це те, що змушує нас прокидатися кожного дня і робити щось для перемоги. Я вірю, що Україна вистоїть і зможе дуже швидко відродитися та бути ще кращою, сильнішою країною. Цей шлях боротьби дуже непростий, але він точно приведе нас до світла", — говорить лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк.

Зазначимо, що це трек був написаний репером Skofka. Виконавець не може бути осторонь всіх подій, які відбуваються в Україні. Всі свої думки щодо війни та почуття він відтворює у нових піснях.

"Ну от ми і знову на одному інструменталі: Skofka і Kalush, як в старі добрі, у часи до 24 лютого. От тільки тепер ми разом, щоб піднімати дух для нашої Батьківщини, для всіх її героїв, і раді представити вам трек "Батьківщина", що є початком чогось великого, оскільки ми вирішили зробити знову спільний ЕР альбом, і цей трек є першим. Слава Україні! І "наша Батьківщина б'ється гордо, ми не в пах, а в морду (фрагмент тексту з пісні. — Ред)", — додає Skofka.

Зазначимо, це не перша спільна робота артистів. Багатьом Skofka та Kalush стали відомі саме завдяки спільним трекам, таким як "Додому", "Давай на Чистоту", "Файна" та інші.

"Батьківщина" — це один з перших презентованих треків, який увійде до майбутнього спільного альбому артистів. Про що співається у пісні:

Скільки не стріляй в наш край,

Скільки не пали поля,

Житиме вічно наша ненька,

Вродить ще не раз земля.

У коментарях оцінили новий трек виконавців і щедро діляться схвальними відгуками:

"Цей дует як завжди на висоті"

"Мурахи по тілу! Молодці хлопці!"

"Як завжди круто"

"Дуже гарна робота!"

"Дуже душевний трек, відображає весь стан сьогодні. Дякую за роботу, хлопці. Ви — найкращі!"

Комментаторы оценили новый трек

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Kalush Orchestra презентували вибуховий кліп зі справжнім козаком.