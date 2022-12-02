"Крадуть русаки наш сонях": Kalush Orchestra презентували вибуховий кліп зі справжнім козаком (відео)

Артисти хочуть, щоб цей трек став гімном скорої Перемоги

Тріумфатори Євробачення-2022 Kalush Orchestra і Козак Сіромаха презентували повну версію пісні "Нумо козаки", яка вже встигла підкорити мережу. Виконавці передають у цій пісні справжній український дух.

Як повідомляє "Телеграф", кліп на спільний трек опубліковано на Youtube-каналі Kalush у п’ятницю, 2 грудня. Відео знято на фоні живописних краєвидів, а Козак Сіромаха вражає глядачів козацькими танцями.

У тексті треку йдеться, про те, "щоб в дорозі не сумувати, козак має заспівати". Як співаються виконавці: "Козаки будуть в серці повсякчас, козаки живуть в кожному із нас!" А вибуховий приспів присвячено боротьбу героїв із ворогом:

Нумо, козаки по конях,

Нумо, козаки, гей!

Крадуть русаки наш сонях,

Крадуть русаки.

"Незважаючи на жорстокість ворога та відсутність у нього будь-яких людських якостей, українські воїни женуть їх з нашої землі все далі і далі! Віримо, що ця пісня може стати гімном нашої скорої Перемоги. Саме це ми і хотіли показати — силу та мужність українських чоловіків, які кожного дня готові віддати своє життя за рідну Батьківщину" — говорить лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк.

Артисти зазначають, що цей трек зі справжнім козаком, який був ним ще до того, як це стало мейнстрімом. У лейблі ЕNKO, з яким почав співпрацю Козак Сіромаха, вважають, що такі колаборації допоможуть ще більше занурювати слухачів в українську культуру та традиції.

В коментарях до кліпу шанувальники засипали артистів схвальними відгуками:

"Козацькому роду нема переводу! Вподобайка!"

"Дякуємо за чудову пісню і чекаємо вашого концерту в Криму"

"Тримайтесь, Козаки! Перемога вже близько"

"Як завжди, пісні аж до мурашок! Початок такий патріотичний, Сіромаха наш герой, та підпів в стилі Калуша, то топ. Дякую вам за такий подарунок!"

"Музична мобілізація почалась з хіта"

"Дуже енергійно, драйвово та наповнено українським духом"

Слухачі у захваті від треку і відео

Раніше "Телеграф" повідомляв, що гурт Kalush Orchestra оголосив про музичну мобілізацію України. Разом із Мінцифра артисти презентували спеціальну інструкцію, як позбутися російської музики.