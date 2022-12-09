"Про тих, хто носить у грудях сталеве серце": Tvorchi представили сильний кліп на конкурсну пісню для Євробачення (відео)

Найпотужніший трек про незламність та непокору українського народу

Ще в середині листопада визначилася десятка фіналістів Нацвідбору на Євробачення, серед яких і група, яка вже пробувала свої сили на конкурсі у 2020 році, – дует Tvorchi. 9 грудня музиканти випустили кліп на свою конкурсну пісню для Нацвідбору 2023 року — "Heart of Steel".

Прем’єра ролика відбулася на youtube-каналі гурту. У сильному відео, режисером якого став Руслан Махов, музиканти показують портал між сьогоднішнім днем і потойбічним світом. Цей портал є центральним елементом кліпу та символізує силу духу, новий початок, фатальний кінець.

На відео учасники колективу постали в ефектних чорних костюмах із золотистим колоссям, яке створено "з волі та сталі".

"У тексті йдеться про нескореність. Це пісня про людей, які зустрічаються з надзвичайно складними ситуаціями, і як би їм боляче не було, ідуть вперед посміхаючись. Вони незламні. Цим треком нам є що сказати Європі, світові і усім людям, які сьогодні сумніваються в собі. Вчора на вас могли ставити хрест та рахувати лузерами, а сьогодні ви приклад гідності і свободи. Люди зі сталевими серцями." — коментують свій трек музиканти.

Фінал Нацвідбору Євробачення відбудеться 17 грудня 2022 року у форматі телевізійного концерту у прямому ефірі. Тоді й оберуть артиста, який представить Україну на пісенному конкурсі Євробачення у 2023 році. Як писав "Телеграф", музичним продюсером конкурсу цього разу став лідер гурту Pianoбой, музикант Дмитро Шуров. Тим часом, низка країн відмовилася від виступів на Євробаченні-2023 у зв’язку з усуненням Білорусі та Росії.