"Про тех, кто носит в груди стальное сердце": Tvorchi представили сильный клип на конкурсную песню для Евровидения (видео)

Мощнейший трек о несокрушимости и непокорности украинского народа

Еще в середине ноября определилась десятка финалистов Нацотбора на Евровидение, среди которых и группа, уже пробовавшая свои силы на конкурсе в 2020 году, — дуэт Tvorchi. 9 декабря музыканты выпустили клип на свою конкурсную песню для Нацотбора в 2023 году — "Heart of Steel".

Премьера ролика состоялась на youtube-канале группы. В сильном видео, режиссером которого стал Руслан Махов, музыканты показывают некий портал между сегодняшним днем и потусторонним миром. Этот портал является центральным элементом клипа и символизирует силу духа, новое начало, роковой конец.

На видео участники коллектива предстали в эффектных черных костюмах с золотистыми колосьями, которые созданы "из воли и стали".

"В тексте говорится о непокорении. Это песня о людях, которые встречаются со сложнейшими ситуациями, и как бы им больно ни было, идут вперед улыбаясь. Они несокрушимы. Этим треком нам есть что сказать Европе, миру и всем людям, которые сегодня сомневаются в себе. Вчера на вас могли ставить крест и считать лузерами, а сегодня вы пример достоинства и свободы. Люди со стальными сердцами" — комментируют свой трек музыканты.

Финал Нацотбора Евровидения состоится 17 декабря 2022 года в формате телевизионного концерта в прямом эфире. Тогда и выберут артиста, который представит Украину на песенном конкурсе Евровидение в 2023 году. Как писал "Телеграф", музыкальным продюсер конкурса в этот раз стал лидер группы Pianoбой, музыкант Дмитрий Шуров. Тем временем, ряд стран отказались от выступлений на Евровидении-2023 в связи с отстранением Беларуси и россии.