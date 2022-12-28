Анну Тринчер разнесли за пошлый образ в клипе о козачке

Идея клипа и ее реализация совсем не понравились украинскому зрителю

Юная украинская певица Анна Тринчер после неудачного объявления о "пополнении в семье" снова стала главной героиней скандала в сети. Только на этот раз причиной стал их новый клип с репером Позитивом, а если быть еще точнее то ее раскритиковали за образ "козачки".

Премьера видеоработы "Який ти козак" состоялась 28 декабря на ютуб-канале артистки. Однако первые возмущенные комментарии прилетели ей ранее, сразу после публикации анонса. Об этом Тринчер рассказала на своей странице в Инстаграм.

"Попроси штаны у соседа", "Хоч бы пирог прикрыла, козачка" — такие сообщения получила певица, и сразу же ответила своим хейтерам. Девушка привела в пример образы всемирноизвестных див — Бейонсе и Бринти Спирс, которые часто выступают в подобных образах и нарядах.

"Артисты, на которых я выросла. Может у них спросить, где они штаны потеряли" — возмущенно ответила Тринчер.

Однако на этом хейт не закончился, ведь после публикации полного клипа, у украинского зрителя появились и другие замечания к их работе. Помимо пошлых нарядов певицы, очень сильно в глаза бросается кричащая реклама, которой напичкан клип.

Анна Трінчер & POSITIFF — Який ти козак

Напомним, что ранее в сети всколыхнул скандал с участием популярных реперов Kalush (Олег Псюк) и Skofka (Владимир Самолюк) из-за их нового хита "Батьківщина". В одной из строчек украинцы углядели сексизм.