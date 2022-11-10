"У нас мальчик!": Анна Тринчер показала снимок "УЗИ" и разгневала сеть

У молодых супругов пополнение в семье, но другое, как могли бы все подумать

В отличие от настоящей беременности певицы Светланы Тарабаровой третьим ребенком, пополнение в семье исполнительницы Анны Тринчер и блогера Александра Волошина обернулось дня них скандалом.

Ранее молодые супруги анонсировали важную для их поклонников новость, намекая о беременности самой Тринчер. И вот в четверг, 10 ноября, пара сообщила, что у них мальчик, опубликовав при этом в Инстаграме фото с якобы снимком УЗИ 21-летней девушки. Однако, как оказалось, пара нашла новый повод для хайпа.

На фото, которое выложила в соцсеть певица, на ненастоящем снимке УЗИ, если приглядеться, нарисован обычный кот. "У нас мальчик", — подписала кадры звезда.

Как оказалось, супруги завели домашнего питомца, сбив с толку многих своих фолловеров.

"Ну… слов уже нет…", "Ну вы меня и раздражаете, детский сад. Уже не интересно", "Хайп на хайпе. Надоело. Просто отпишусь, потому что эта вечная Санта-Барбара уже бесит", "Дебилы… реально, ни в голове, ни в заднице", — возмущаются подписчики Тринчер в комментариях к ее посту. Люди не понимают, как можно хайповать на беременности и сравнивать ребенка с котом.

Как писал "Телеграф", ранее сильно располневшая Настя Каменских вызвала споры в сети. Певицу заподозрили в беременности.