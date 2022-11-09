Супруга Арестовича рассказала, как он позвал ее замуж спустя две недели после знакомства в не очень романтичном месте

Жена звездного супруга разоткровенничалась об их истории любви

Жена советника Офиса президента Алексея Арестовича Анастасия Арестович рассказала о том, как и где мужчина сделал ей предложение руки и сердца. Случилось это уже спустя пару недель после их знакомства.

Интервью с Анастасией Арестович опубликовал канал интервьюерки Анны Олицкой в Youtube в среду, 9 ноября. Жена популярного супруга, "успокоительного" украинцев, не является медийной личностью и редко общается с журналистами.

По словам женщины, уже с первой встречи она поняла, что завязываются серьёзные отношения. С Алексеем она познакомилась на курсах, где он преподавал, в 2014 году. Уже после первого занятия Арестович подошел к Анастасии, застегнул курточку со словами "Холодно" и предложил сходить в кафе. С тех пор они не расставались.

"Тот случай, когда судьба тебя просто подхватывает и куда-то несет", — делится своими эмоциями о том вечере Анастасия.

Она вспоминает, что Алексей был настойчив и решителен, прямо сказал "Я хочу, чтоб у нас был роман" на их первой встрече. Через пару недель он попросил руки и сердца.

"В подъезде, возле моей двери, Алексей стал на колено и сделал предложение", — рассказала Анастасия.

После росписи молодожены отправились в свадебное путешествие в Грецию. Спустя 1,5 года девушка забеременела, ребенка, по ее словам, планировали.

Алексей и Анастасия поженились в 2015 году. Пара воспитывает сына Александра. Также у Арестовича есть дети от первого брака – дочки Вероника и Аэлита. Он был дважды женат.

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