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Спикер президента Чехии женился на украинке: она бежала за границу от войны (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
Овчачек является пресс-секретарем Милоша Земана с 2013 года Новость обновлена 08 ноября 2022, 10:11
Овчачек является пресс-секретарем Милоша Земана с 2013 года

Чешский чиновник приютил у себя украинку с ребенком, не подозревая, что это перерастет в историю любви

Пока большинство украинских беженцев просят по-прежнему оставаться за границей для собственной безопасности, некоторые из них находят в других странах лучшие места работы или обустраивают личную жизнь. Так случилось с нашей соотечественницей, которую вместе с ребенком у себя приютил пресс-секретарь чешского президента Иржи Овчачек. В пятницу, 4 ноября, пара поженилась в одном из пражских костелов.

Информацию об этом сообщает таблоид Blesk, передает "Телеграф". Свадьба прошла не с большим размахом, однако молодожены остались весьма довольны. Сейчас Овчачек и его избранница из Украины проводят в Чехии медовый месяц.

Известно, что женщина выехала за границу из-за российского вторжения весной 2022 года. В Чехию она подалась, чтобы иметь возможность защитить от ракетных ударов своего ребенка. Возраст сына украинки не сообщается, однако уточняется, что он еще дошкольник.

Иржи Овчачек и его жена, фото со свадьбы
Фото молодоженов со свадебной церемонии

На свадьбе Иржи Овчачека было не так много людей, в основном пара пригласила родственников и ближайших друзей семьи.

Добавим, что Овчачек занимает пост пресс-секретаря чешского лидера Милоша Земана, начиная с 2013 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как прошла свадьба украинской "Жанны д'Арк", одной из известнейших снайперш ВСУ Евгении Эмеральд. К слову, бракосочетание проходило на передовой в Харьковской области, расписывал молодых генерал.

Однако не все подобные церемонии нынче проходят по большой любви. В начале ноября многих растрогала история украинки Леды Космачевской, которая решила выйти замуж за открытого гея, который находится в отношениях с мужчиной. Чем она объяснила свой поступок, читайте в нашем материале.

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#Украина #Беженцы #Чехия #Свадьба #Иржи Овчачек