Спикер президента Чехии женился на украинке: она бежала за границу от войны (фото)

Чешский чиновник приютил у себя украинку с ребенком, не подозревая, что это перерастет в историю любви

Пока большинство украинских беженцев просят по-прежнему оставаться за границей для собственной безопасности, некоторые из них находят в других странах лучшие места работы или обустраивают личную жизнь. Так случилось с нашей соотечественницей, которую вместе с ребенком у себя приютил пресс-секретарь чешского президента Иржи Овчачек. В пятницу, 4 ноября, пара поженилась в одном из пражских костелов.

Информацию об этом сообщает таблоид Blesk, передает "Телеграф". Свадьба прошла не с большим размахом, однако молодожены остались весьма довольны. Сейчас Овчачек и его избранница из Украины проводят в Чехии медовый месяц.

Известно, что женщина выехала за границу из-за российского вторжения весной 2022 года. В Чехию она подалась, чтобы иметь возможность защитить от ракетных ударов своего ребенка. Возраст сына украинки не сообщается, однако уточняется, что он еще дошкольник.

Фото молодоженов со свадебной церемонии

На свадьбе Иржи Овчачека было не так много людей, в основном пара пригласила родственников и ближайших друзей семьи.

Добавим, что Овчачек занимает пост пресс-секретаря чешского лидера Милоша Земана, начиная с 2013 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как прошла свадьба украинской "Жанны д'Арк", одной из известнейших снайперш ВСУ Евгении Эмеральд. К слову, бракосочетание проходило на передовой в Харьковской области, расписывал молодых генерал.

Однако не все подобные церемонии нынче проходят по большой любви. В начале ноября многих растрогала история украинки Леды Космачевской, которая решила выйти замуж за открытого гея, который находится в отношениях с мужчиной. Чем она объяснила свой поступок, читайте в нашем материале.