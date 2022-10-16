Расписал генерал, гостем стал Ляшко: известная украинская снайперша вышла замуж на передовой (фото)

Украинская "Жанна д'Арк" отныне связана узами браками с другим военнослужащим ВСУ

Российско-украинская война — это не только время потерь и разрушений или попыток выстроить более эффективную оборону страны. В такое непростое время многие наши соотечественники спешат связать себя узами брака, чтобы лишь укрепить существующие чувства. В День защитника и защитниц Украины вышла замуж и известная снайперша ВСУ, гроза российских оккупантов Евгения Эмеральд.

О приятном событии в своей жизни она рассказала на личной странице в Instagram, поделившись несколькими снимками с мероприятия. Не только выбранная дата бракосочетания является показательной, но и его место — передовая на Харьковщине. К слову, и расписывал молодоженов не работник РАГС, а генерал ВСУ.

Новоиспеченный муж Евгении тоже военнослужащий, боец Евгений Стипанюк. На свадьбе присутствовали именитые фотографы Константин и Влада Либеровы, которые и фиксировали действие на камеру, а также экс-нардеп Олег Ляшко, недавно официально принявший присягу ВСУ.

Евгений Стипанюк и Евгения Эмеральд

Среди гостей затесался и Олег Ляшко

"Я стала официально женой военного. Это произошло на передовой, и нас расписал генерал ВСУ. Идеальнее свадьбы я и представить себе не могла! — отметила Эмеральд в соцсетях. — Скромно, быстро, среди военных. Таки завербовали снайпершу".

Ребят расписывал военный генерал

Вот так выглядит гроза российских оккупантов

Также украинская "Жанна д'Арк" (позывной Евгении на войне) отметила, что 14 октября — весьма знаковый день. Это и Покрова, и день украинского казачества, и день защитников и защитниц Украины. Помимо этого ее избранник празднует и собственные именины. По словам военнослужащей, таким образом она "перестраховалась", чтобы любимый не смог забыть дату свадьбы.

Стоит отметить, что Евгения Эмеральд сейчас временно отошла от военной службы. Забеременев во время войны, она несколько месяцев продолжала находиться на передовой, но спустя некоторое время все же решила вернуться в тыл.

Церемония проходила на передовой в Харьковской областиТ

Торжественный момент

Добавим, что до полномасштабного вторжения россиян женщина работала в ювелирном бизнесе. На фронт она рвалась еще с 2014 года, но тогда маленькой дочке было всего два, поэтому она осталась дома. Перед 24 февраля она успела собрать в своем доме многих друзей, подготовила основные запасы, а себе приобрела ящик патронов. Как оказалось, девушка с малых лет привлекалась отцом к военному делу, а поэтому имела целую коллекцию оружия. Поэтому на фронт она поехала, имея определенные навыки. Неудивительно, что в звании младшего лейтенанта она стала снайпершей. К слову, российские оккупанты ее уже дружно прозвали "карательницей" и традиционно сочиняют небылицы, которые сама Эмеральд высмеивает в своих соцсетях.

Ранее "Телеграф" рассказывал детали офицерской свадьбы, где молодоженов расписывал сам Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.